Avec Endrick, tout devient possible ! L'OL peut-il viser la Ligue Europa ?

  • par Gwendal Chabas

    • Double victoire la semaine passée pour l'OL. Ce lundi, Tant qu'il y aura des Gones a évoqué la forme des Lyonnais, Endrick et la Ligue Europa.

    Les supporters lyonnais peuvent profiter, car actuellement, leur équipe de cœur ne déçoit pas. Avec les succès à Berne contre les Young Boys (0-1) et à Metz (2-5) la semaine dernière, leur club vient d'enchaîner huit victoires consécutives. Ce lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, nos deux consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois, se sont notamment penchés sur le voyage fructueux en Moselle.

    Le triplé d'Endrick décortiqué

    Avec, pour le deuxième thème, un homme à ressortir. Comment en effet passer outre la performance d'Endrick, auteur d'un triplé dont la résonance a dépassé les frontières. Par ses prestations, le Brésilien fait parler de lui grâce à ses débuts réussis entre Rhône et Saône.

    Enfin, l'émission s'est conclue par une grosse question. Au vu de son parcours actuel, des forces en présence dans la compétition, et des renforts dans l'effectif, l'OL est-il en mesure de gagner la Ligue Europa ? Un espoir qui semblait bien lointain l'été passé.

