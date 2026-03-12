Ce jeudi, l’OL se frotte au Celta de Vigo en huitième de finale aller de Ligue Europa. Face aux absences en défense, Paulo Fonseca a choisi de lancer dans le grand bain Steeve Kango. Le jeune Lyonnais débutera à droite.

La Ligue Europa, compétition de surprises pour Paulo Fonseca. Il y a onze mois, l’entraîneur portugais ressortait Paul Akouokou du placard pour la double confrontation contre Manchester United. Près d’un an plus tard, il ne relance pas un joueur mis de côté mais lance dans le grand bain un joueur qui n’a encore jamais joué en professionnel. Ce jeudi, Steeve Kango va faire ses grands débuts dans le monde professionnel. Après une première convocation dimanche dernier contre le Paris FC, le jeune Lyonnais va donc faire ses premiers pas dans son club formateur lors du huitième de finale aller à Vigo contre le Celta. Une sacrée surprise et une sacrée pression pour le latéral.

La composition de l’OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk