Ce jeudi, l’OL se frotte au Celta de Vigo en huitième de finale aller de Ligue Europa. Face aux absences en défense, Paulo Fonseca a choisi de lancer dans le grand bain Steeve Kango. Le jeune Lyonnais débutera à droite.
La Ligue Europa, compétition de surprises pour Paulo Fonseca. Il y a onze mois, l’entraîneur portugais ressortait Paul Akouokou du placard pour la double confrontation contre Manchester United. Près d’un an plus tard, il ne relance pas un joueur mis de côté mais lance dans le grand bain un joueur qui n’a encore jamais joué en professionnel. Ce jeudi, Steeve Kango va faire ses grands débuts dans le monde professionnel. Après une première convocation dimanche dernier contre le Paris FC, le jeune Lyonnais va donc faire ses premiers pas dans son club formateur lors du huitième de finale aller à Vigo contre le Celta. Une sacrée surprise et une sacrée pression pour le latéral.
La composition de l’OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Kango, Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk
un 3 5 2 alors...y va etre piston alors..et dans la defense a 3 tagli et clinton pour sécuriser axe gauche et droit. En y pensant , mata n a peut etre pas les jambes pour jouer sur le coté en ce moment.et ca va lui faire du bien de souffler dimanche. Bon ben bonne chance gone , les grandes carrières commencent des fois comma cela....ou pas...mais on espère pour toi un bon match
C'est peut-être la seule solution pour éviter qu'un autre joueur clef se blesse. Mata est vraiment très fatigué et serait largué en latéral droit. Ce match est important, mais celui de jeudi prochain encore plus !
Un 3-4-3, ou 3-5-2 selon la place d'Abner et de Steeve.
Mis à part la surprise de ce dernier, c'est l'équipe qu'il fallait (sans l'inutile Tanner, gros ouf de soulagement ! Même s'il risque de rentrer un moment ou un autre...).
J'aime bien. Avec ça, il va y avoir de l'action dans ce match. Victoire 💪 ou nul au pire !
L'OL annonce un 4 3 3
C'est un arrière droit, 1.81m
Effectivement, je viens de voir ça. Je ne comprends pas pourquoi O&L se base sur la composition donnée par L'Equipe plutôt que celle donnée par le club.
Peut-être que L'Equipe l'a donne avant...
Ce 4-3-3 me va, bien qu'Abner en ailier, ça m'étonne toujours. Après, s'il marque, rien à redire !
Les amis il va falloir comprendre que nous jouerons tantôt à 4 derrière, tantôt à 5, et même des fois tantôt à 3.
Donc la compo papier n'apporte pas plus d'indication que les joueurs sur le terrain. Pour connaître le reste : bon match!
Effectivement, c'est après une dizaine de minutes maxi., que l'on aura clairement le positionnement des joueurs.
En........regardant le match !
Voila , comme nous en parlions ce matin , la surprise était bien le mode Kangoo .
On sortira la masérati en Avril , comme déjà dit aujourd'hui .
La dernière mise en place était dans cette configuration , il était donc prévisible qu'il fasse ce choix , pour ne pas changer son organisation , il reste dans son 4312 et Tessman saute comme c'était envisagé .
Encore une compo merdique. Soit 3 centraux, soit Abner au milieu. Fonseca n'apprend rien de ses erreurs... Pas grave, on pourra faire tourner jeudi prochain comme ça si on prend une branlée aujourd'hui...
Osée la titularisation du gamin,en coupe d'Europe, à l'extérieur dans une ambiance très hostile.
Faudra serrer les dents garçon !
Pour le reste, on va tirer un bon match nul , et on se qualifiera à Décines.
ALLEZ L'OL ! 💖💙
Abner est très mauvais depuis 1 mois. Pas beaucoup plus utile que Tessmann à mes yeux...
Du coup j’ai du mal à comprendre la compo du match contre le PFC…voir Lens en coupe de France…
Faut pas chercher à comprendre je pense...
l article sur lequel nous réagissons annonce la compo de depart en 3 5 2 et le site de l'equipe annonce lui un 4 4 2
j y comprend plus rien...
Coup de poker, ça passe ou ça casse.
Possible qu'en défense ce soit un système avec 3 centraux (Mata Niakhaté Tagliafico) et deux pistons (Kangoo et Abner).
En soi tant mieux pour débuter faut mieux que le jeunot soit piston que latéral droit dans une déf à 4.
Par contre en plus de ce système à 3 centraux et deux pistons, on aura 3 milieux (Morton Tolisso Nartey) et donc 2 attaquants seulement (pas de Himbert titulaire).
Je trouve pas les choix si dingues, vu l'effectif actuel.
Pour moi ca a rien à voir avec la folie Akouokou contre MU car à cette époque on avait Matic et Tessman (au retour) dispos.
Là on a pas de latéral droit sauf Mata mais je pense que Mata est mieux en charnière avec Niakh.
Ca aurait été bien de mettre Kangoo vs PFC mais bon vu qu'on était menés il a sûrement pas eu l'occas de rentrer.
Le but c'est de rester en vie pour le retour alors espérons que l'OL tienne bon.
je ne vois pas ou vous voyez trois centraux , c'est la défense classique à 4 avec simplement Kango qui est un pur latéral droit , qui remplace AMN / Hateboer .
Pas forcément non. En fait tout dépend du positionnement d'Abner. Piston = 352, milieu = 442 losange, ailier = 433
Sio n joue en 4-3-3, il me semble que Himbert aurait été plus judicieux que Abner, mais ce sera sans doute le premier changement qui sera effectué.
