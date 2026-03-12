Ligue 1 : suspension confirmée de Morton pour OL - Monaco

Averti contre l’OM il y a dix jours, Tyler Morton a écopé de son cinquième carton jaune. Mercredi, la commission de discipline a confirmé la suspension de l’Anglais pour OL - Monaco.

L’enchaînement des matchs, il le connaît bien lui aussi. Depuis le début de la saison, Tyler Morton n’est pas du genre à être ménagé par Paulo Fonseca. Il avait bien connu quelques passages sur le banc, notamment en début de Ligue Europa pour souffler, mais l’Anglais fait partie des éléments les plus utilisés à l’OL depuis le début de la saison. Seule une suspension semblait devoir pousser Fonseca à se passer de son milieu et c’est ce qu’il devra faire le dimanche 22 mars prochain contre l’AS Monaco.

Sanctionné pour un gain de temps au Vélodrome

Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension pour un match de Morton, suite à une succession d’avertissements. S’il pourra faire le voyage au Havre ce dimanche (17h15), il ne sera pas de la partie une semaine plus tard au Parc OL dans le choc contre l’ASM. La faute donc à un cinquième avertissement reçu il y a dix jours au Vélodrome contre l’OM. La sanction avait déjà fait grincer des dents la direction lyonnaise, Jérôme Brisard ayant reproché un gain de temps à Tyler Morton sur un coup de pied arrêté.