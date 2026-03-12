Actualités
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Ligue 1 : suspension confirmée de Morton pour OL - Monaco

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • Averti contre l’OM il y a dix jours, Tyler Morton a écopé de son cinquième carton jaune. Mercredi, la commission de discipline a confirmé la suspension de l’Anglais pour OL - Monaco.

    L’enchaînement des matchs, il le connaît bien lui aussi. Depuis le début de la saison, Tyler Morton n’est pas du genre à être ménagé par Paulo Fonseca. Il avait bien connu quelques passages sur le banc, notamment en début de Ligue Europa pour souffler, mais l’Anglais fait partie des éléments les plus utilisés à l’OL depuis le début de la saison. Seule une suspension semblait devoir pousser Fonseca à se passer de son milieu et c’est ce qu’il devra faire le dimanche 22 mars prochain contre l’AS Monaco.

    Sanctionné pour un gain de temps au Vélodrome

    Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension pour un match de Morton, suite à une succession d’avertissements. S’il pourra faire le voyage au Havre ce dimanche (17h15), il ne sera pas de la partie une semaine plus tard au Parc OL dans le choc contre l’ASM. La faute donc à un cinquième avertissement reçu il y a dix jours au Vélodrome contre l’OM. La sanction avait déjà fait grincer des dents la direction lyonnaise, Jérôme Brisard ayant reproché un gain de temps à Tyler Morton sur un coup de pied arrêté.

    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 12 Mar 26 à 10 h 49

      Au moins fonseca sera obligé de le reposer ; il enchaine tous les matchs il va nous péter dans les doigts .

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 12 Mar 26 à 10 h 53

        Oui mais ça ne tombe pas très bien puisque juste avant la trêve. Il pourrait même louper le match d'avant (retour contre Vigo) s'il prend un jaune ce soir.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 12 Mar 26 à 11 h 00

          c'est sur que ça tombe très mal , surtout ce match décisif contre un concurrent à l'europe .
          Mais s'il se blessait dans ce match , juste avant la trêve , ce serait encore pire .
          Il fait partie de ces joueurs indispensables que Fonseca use jusqu'à la corde , jusqu'à la rupture , comme c'est arrivé pour pavel et afonso hélas .

        2. Avatar
          BadGone91 - jeu 12 Mar 26 à 11 h 04

          Oui après je pense que ce sont des profils moins susceptibles de se blesser, comme Mata, Niakhaté voir Tessmann. J'entends par là que ce sont des joueurs qui ne sont pas connus pour avoir une grosse débauche d'énergie ou alors qui enchainent des sprints à haute intensité.

    Laisser un commentaire

