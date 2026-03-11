Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Celta - OL : près de 600 supporters lyonnais attendus à Balaídos

    • Jeudi soir, l’OL pourra encore compter sur un soutien en tribunes. Près de 600 supporters lyonnais prendront place dans le parcage visiteurs du stade Balaídos.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Une petite virée en Galice. Le parcours européen de l’OL permet à ses supporters de voguer aux quatre coins du Vieux Continent. Jeudi soir, ce sera une première du côté de Vigo et de son stade Balaídos. Mercredi matin, de nombreux Lyonnais avaient déjà pris la direction de l’Espagne avec un crochet par Porto. Le soutien ne s’estompe pas malgré un match en pleine semaine et les difficultés pour se rendre dans l’ouest espagnol. Au moment du coup d’envoi donné par l’arbitre belge Erik Lambrechts, Corentin Tolisso et ses coéquipiers devraient bien entendre leurs supporters présents dans le parcage visiteurs.

    La moitié du parcage galicien

    Ce dernier n’affichera pas complet puisque sur les près de 1200 places possibles, la moitié a trouvé preneur. Près de six cents supporters de l’OL présents en Galice donc, mais les derniers rendez-vous ont montré que ce n’est pas le nombre qui fait le bruit. Au stade Balaídos, les chants lyonnais résonneront, comme à chaque déplacement européen. Avec l’espoir de partager un chant de la victoire à l’issue des 90 minutes disputées contre le Celta de Vigo et donc d’un ballotage favorable pour l’OL avant de recevoir une semaine plus tard à Décines (18h45).

