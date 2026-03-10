Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0)

Après deux semaines de trêve, OL Lyonnes n’a pas eu besoin de forcer pour prendre le meilleur sur Le Havre (3-0). Une préparation tranquille avant la finale de la Coupe LFFP, samedi (18h30).

Dès jeudi, les joueuses d’OL Lyonnes mettront les voiles vers Abidjan. Mais avant de penser à la finale de la Coupe LFFP, les Lyonnaises avaient un match de championnat contre Le Havre pour se remettre en jambes. Après deux semaines de trêve internationale, les Fenottes devaient remettre le bleu de chauffe, un seul entraînement dans les jambes à Décines.

Face à une formation huitième de Première Ligue, cela était suffisant puisqu’il existe plus d’un monde d’écart entre les deux clubs (victoire 3-0). Pour cette première confrontation avant le quart de finale de Coupe de France, une semaine plus tard, OL Lyonnes a tranquillement déroulé. Avec un retour à la compétition, Jonatan Giraldez a géré les temps de jeu, après avoir laissé au repos Lindsey Heaps, Lily Yohannes, Tarciane et Christiane Endler.

Chawinga - Dumornay, le duo décisif

Dans une rencontre à sens unique avec près de 80% de possession à la pause, les coéquipières de Selma Bacha ont fait le métier en prenant un break d’avance. Après un premier poteau de la latéral française avec un centre dévié (11e), Chawinga a eu le malheur de voir un double poteau sortant l’empêcher d’ouvrir le score sur un service de Dumornay (13e).

Finalement, le duo a fait parler la poudre à la 26e minute. Sur un pressing gagnant de Shrader, l’Haïtienne a servi en une touche la Malawite, qui a bien croisé son tir (1-0). Si Laetitia Philippe a repoussé de fort belle manière les tentatives de Benyahia (40e) et Sombath (44e), la gardienne n’a rien pu sur une tête de Chawinga déviée malencontreusement par Baron juste devant elle, suite à un centre de Dumornay (2-0, 45e+1).

Vingt minutes et un but pour Renard

Avec ce 100e but inscrit toutes compétitions confondues cette saison, OL Lyonnes a fait ce qu’il fallait au moment où il le fallait. Ce ne fut clairement pas un grand match de fou, avec une seconde mi-temps où les Lyonnaises ont approché le but havrais, sans prendre réellement leur chance. Giraldez a effectué du turnover juste avant l’heure de jeu, mais cela n’a pas changé le visage de cette rencontre.

OL Lyonnes a manqué de précisions techniques, tandis que Le Havre était trop limité pour inquiéter la défense et Féérine Belhadj. Un secteur défensif qui a vu le retour de Wendie Renard à une vingtaine de minutes de la fin, après plus d'un mois d'absence. La capitaine n'a pas fait les choses à moitié en trouvant le chemin des filets sur une tête imparable (3-0, 86e). Les regards peuvent désormais se diriger vers la Côte d'Ivoire avec l'espoir d'un premier titre cette saison.