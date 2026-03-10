Actualités
OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
OL Lyonnes – Le Havre mardi 10 mars 2026 (@OetL)

Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0)

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Après deux semaines de trêve, OL Lyonnes n’a pas eu besoin de forcer pour prendre le meilleur sur Le Havre (3-0). Une préparation tranquille avant la finale de la Coupe LFFP, samedi (18h30).

    Dès jeudi, les joueuses d’OL Lyonnes mettront les voiles vers Abidjan. Mais avant de penser à la finale de la Coupe LFFP, les Lyonnaises avaient un match de championnat contre Le Havre pour se remettre en jambes. Après deux semaines de trêve internationale, les Fenottes devaient remettre le bleu de chauffe, un seul entraînement dans les jambes à Décines.

    Face à une formation huitième de Première Ligue, cela était suffisant puisqu’il existe plus d’un monde d’écart entre les deux clubs (victoire 3-0). Pour cette première confrontation avant le quart de finale de Coupe de France, une semaine plus tard, OL Lyonnes a tranquillement déroulé. Avec un retour à la compétition, Jonatan Giraldez a géré les temps de jeu, après avoir laissé au repos Lindsey Heaps, Lily Yohannes, Tarciane et Christiane Endler.

    Chawinga - Dumornay, le duo décisif

    Dans une rencontre à sens unique avec près de 80% de possession à la pause, les coéquipières de Selma Bacha ont fait le métier en prenant un break d’avance. Après un premier poteau de la latéral française avec un centre dévié (11e), Chawinga a eu le malheur de voir un double poteau sortant l’empêcher d’ouvrir le score sur un service de Dumornay (13e).

    Finalement, le duo a fait parler la poudre à la 26e minute. Sur un pressing gagnant de Shrader, l’Haïtienne a servi en une touche la Malawite, qui a bien croisé son tir (1-0). Si Laetitia Philippe a repoussé de fort belle manière les tentatives de Benyahia (40e) et Sombath (44e), la gardienne n’a rien pu sur une tête de Chawinga déviée malencontreusement par Baron juste devant elle, suite à un centre de Dumornay (2-0, 45e+1).

    Vingt minutes et un but pour Renard

    Avec ce 100e but inscrit toutes compétitions confondues cette saison, OL Lyonnes a fait ce qu’il fallait au moment où il le fallait. Ce ne fut clairement pas un grand match de fou, avec une seconde mi-temps où les Lyonnaises ont approché le but havrais, sans prendre réellement leur chance. Giraldez a effectué du turnover juste avant l’heure de jeu, mais cela n’a pas changé le visage de cette rencontre.

    OL Lyonnes a manqué de précisions techniques, tandis que Le Havre était trop limité pour inquiéter la défense et Féérine Belhadj. Un secteur défensif qui a vu le retour de Wendie Renard à une vingtaine de minutes de la fin, après plus d'un mois d'absence. La capitaine n'a pas fait les choses à moitié en trouvant le chemin des filets sur une tête imparable (3-0, 86e). Les regards peuvent désormais se diriger vers la Côte d'Ivoire avec l'espoir d'un premier titre cette saison.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre
    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 10 Mar 26 à 20 h 58

      Ce que je retiens du match, Belhadj a continué la trêve .....

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - mar 10 Mar 26 à 20 h 58

      Pas de quoi pavoiser mais bon = 3 pts et bravo aux havraises pour leur courage et leur ténacité.

      Bonne soirée à toutes et tous.

      Signaler
    3. OL-91
      OL-91 - mar 10 Mar 26 à 21 h 01

      Il faut reconnaître qu'elles tiennent souvent le ballon mais elles n'en font pas beaucoup avec.

      Signaler
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 21 h 09

      épivoila !
      Tout petit match comme prévu après une trève internationale.
      7-0 à l'aller, un peu de compassion au retour avec ce 3-0 qui aurait dû être du même tonneau!😃
      Tout le monde a joué, Wendie est revenue sur le pré, et nous a gratifié de sa spécialité.
      La première place officielle est acquise, les play-off avec retour à Lyon, pas de blessure.
      Aucun enseignement à tirer de ce petit galop de mises en jambes.
      On risque ,malgré tout de lire que l'on va se faire broyer par Wolfsburg dans q.q. semaines, enfin chacun sa grille de lecture, comme on dit ! 😜😇
      épicétou.

      Signaler
    5. janot06
      janot06 - mar 10 Mar 26 à 21 h 22

      Pas vu le match. Il est vrai que l'horaire ne s'y prêtait pas trop.
      Mission accomplie pour recevoir aux play off toujours autant stupides qu'inutiles tant nos Fenottes écrasent le championnat.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
    Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0) 20:55
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre 18:55
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze 18:13
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL 17:35
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta 17:15
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : Tolisso prend la défense d'Endrick 16:30
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Première Ligue : OL Lyonnes - Le Havre disponible gratuitement ce mardi 15:45
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu 15:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg - OL
    Rémy Riou raconte son retour à l'OL sous l'ère John Textor 14:15
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 13:30
    Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
    Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL 12:45
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Mercato : Tessmann avait eu une touche anglaise cet hiver 12:00
    Michele Kang récompensée par le CIO
    OL Lyonnes : Michele Kang honorée par le CIO pour ses engagements sociétaux 11:18
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut