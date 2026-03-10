Pour son retour à la compétition, OL Lyonnes reçoit Le Havre au stade Gérard Houllier, ce mardi (19h). Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Décines, le match sera disponible gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

Deux objectifs bien distincts ce mardi soir à Décines. A 19h, OL Lyonnes affronte Le Havre pour le compte de la 17e journée de Première Ligue. Un retour à la compétition après deux semaines de trêve internationale qui doit permettre aux Fenottes de valider définitivement leur première place de la phase régulière, à cinq journées de la fin. Néanmoins, la venue des Normandes doit aussi permettre de préparer au mieux le périple ivoirien qui se profile avec la finale de la Coupe LFFP, samedi contre le PSG. Deux objectifs différents mais avec une seule ambition : la victoire face aux supporters lyonnais.

Un horaire qui peut convenir aux spectateurs ?

Avec un horaire qui permet de ne pas rentrer trop tard ce mardi soir, l’affluence devrait être au rendez-vous au GOLTC sur le terrain Gérard Houllier. Pour ceux qui ne se rendront pas à Décines ce soir, la rencontre sera disponible, sans même avoir à payer un abonnement à Canal Plus. En effet, OL Lyonnes - Le Havre pourra être visible gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue. Laurent Devigne & Coralie Ducher assureront les commentaires.