Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL

Ce jeudi, l’OL se déplace à Vigo pour le huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Celta. Pour cette première confrontation, l’arbitrage aura l’accent belge avec Erik Lambrechts comme arbitre central.

L’enthousiasme au moment du tirage au sort en a pris un coup depuis deux semaines. L’accumulation des blessures dans le groupe de l’OL a fait naître un certain pessimisme chez les supporters avant le déplacement à Vigo. Dans une double confrontation qui semblait abordable sur le papier il y a quinze jours, l’enchaînement des résultats négatifs rend le déplacement en Galice périlleux. Paulo Fonseca va encore devoir bricoler. La formation lyonnaise de faire le dos rond pour arriver en position favorable pour le match retour à Décines le 19 mars prochain.

Une première pour l'OL et le Celta

Au stade Balaidos, l’OL va se confronter à l’hostilité galicienne et va devoir répondre. Pour ce rendez-vous, l’arbitrage sera à 100% belge. À 21h, Erik Lambrechts donne le coup d’envoi de ce match aller à Vigo. Ce sera une grande première avec l’OL. L’arbitre de 41 ans n’a pour le moment arbitré que l’OM et Lille comme clubs français dans sa carrière. Jeudi soir, il sera assisté par Jo de Weirdt et Kevin Monteny. Le reste du corps arbitral viendra aussi du plat pays. Bram Van Driessche et Jan Boterberg à la VAR et Nathan Verboomen comme quatrième arbitre.