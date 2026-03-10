Actualités
Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta – OL (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce jeudi, l’OL se déplace à Vigo pour le huitième de finale aller de Ligue Europa contre le Celta. Pour cette première confrontation, l’arbitrage aura l’accent belge avec Erik Lambrechts comme arbitre central.

    L’enthousiasme au moment du tirage au sort en a pris un coup depuis deux semaines. L’accumulation des blessures dans le groupe de l’OL a fait naître un certain pessimisme chez les supporters avant le déplacement à Vigo. Dans une double confrontation qui semblait abordable sur le papier il y a quinze jours, l’enchaînement des résultats négatifs rend le déplacement en Galice périlleux. Paulo Fonseca va encore devoir bricoler. La formation lyonnaise de faire le dos rond pour arriver en position favorable pour le match retour à Décines le 19 mars prochain.

    Une première pour l'OL et le Celta

    Au stade Balaidos, l’OL va se confronter à l’hostilité galicienne et va devoir répondre. Pour ce rendez-vous, l’arbitrage sera à 100% belge. À 21h, Erik Lambrechts donne le coup d’envoi de ce match aller à Vigo. Ce sera une grande première avec l’OL. L’arbitre de 41 ans n’a pour le moment arbitré que l’OM et Lille comme clubs français dans sa carrière. Jeudi soir, il sera assisté par Jo de Weirdt et Kevin Monteny. Le reste du corps arbitral viendra aussi du plat pays. Bram Van Driessche et Jan Boterberg à la VAR et Nathan Verboomen comme quatrième arbitre.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines
    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 10 Mar 26 à 12 h 54

      Alors lui , il va nous la faire la blague " une fois "

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 10 Mar 26 à 13 h 02

      il ne manquait plus que ça , ça sent la mauvaise blague .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 13:30
    Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
    Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL 12:45
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Mercato : Tessmann avait eu une touche anglaise cet hiver 12:00
    Michele Kang récompensée par le CIO
    OL Lyonnes : Michele Kang honorée par le CIO pour ses engagements sociétaux 11:18
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif 09/03/26
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 09/03/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties 09/03/26
    Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre 09/03/26
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 09/03/26
    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... 09/03/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 09/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 09/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 09/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut