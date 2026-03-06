Face au flou qui entoure les différentes blessures dans le groupe de l'OL, Paulo Fonseca a dû apporter des précisions. L'entraîneur portugais a notamment avoué qu'Afonso Moreira et Ruben Kluivert ont été victimes d'une rechute aux ischios.
C'est peut-être bien la première fois qu'il a montré des signes d'agacement lors d'une conférence de presse d'avant-match. Cela n'avait rien à voir avec le résultat de la veille contre le RC Lens, mais bien avec la question des blessures au sein du groupe de l'OL. Ce vendredi, Paulo Fonseca n'a pas eu d'autre choix que de faire une sorte de véritable état des lieux sur les différents dossiers lyonnais, qui traînent en longueur. Le Portugais a acté que les absents de jeudi soir le seraient encore ce dimanche contre le Paris FC, mais aussi jeudi prochain au Celta de Vigo. "J'ai parlé avec le docteur juste avant, ce sera difficile de retrouver des joueurs", a-t-il confié un brin désabusé.
Rechute pour Moreira et Kluivert
Si l'état des troupes aurait pu s'arrêter là, Paulo Fonseca a été un peu plus poussé dans ses retranchements. Une façon de rentrer plus dans le détail et le cas par cas. Pour Afonso Moreira et Ruben Kluivert, il a confié que les deux anciens du championnat portugais avaient été victimes "d'une rechute" à l'ischio, ce qui explique leur absence prolongée. "Afonso avait récupéré de sa blessure, mais c'était la première fois qu'il avait cette blessure. Afonso est un joueur qui veut jouer tous les matchs. Et je pense qu'il a pensé, après avoir vu des résultats positifs, qu'il était prêt. Mais après le premier entraînement qu'il a fait, il a avoué qu'il avait encore le même problème. Mais je dois dire que je suis un peu coupable."
Le retour du Portugais ne devrait donc pas être pour tout comme Kluivert. Des absences préjudiciables comme celle de Pavel Sulc, qui donnait encore l'impression de boiter bas jeudi soir au Parc OL.
"Les joueurs ne réagissent pas pareil à la sensibilité de la douleur"
Pour ce qui est de Malick Fofana et Ernest Nuamah, là encore, la programmation prévue ne s'est pas passée comme espérée. Les deux ailiers n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif. Fonseca a certes parlé "d'un retour possible la semaine prochaine", mais c'est un discours qui dure depuis déjà un mois. Cependant, pour se justifier, l'entraîneur de l'OL a mis en avant "des joueurs qui ne réagissent pas tous pareil au niveau de la sensibilité de la douleur. Certains veulent reprendre même en ayant encore un peu mal comme Afonso, d'autres non". Sous-entendu que Malick Fofana ne s'estime pas encore à 100% pour retoucher le ballon avec le reste du groupe.
En ce qui concerne Nuamah, Fonseca a avoué qu'il "y avait eu un autre problème avec son cartilage durant sa rééducation, donc c'était difficile de passer ce problème". Une reprise en douceur est attendue dans les prochains jours. Ou dans les prochaines semaines vu qu'il ne faut jurer de rien avec les blessures à l'OL...
Bon et bien c'est foutu pour cette fin de saison. On va se faire éliminer par le Celta Vigo car on a la moitié de l'équipe sur le flanc mais aussi parce que c'est 1 vraie bonne équipe, on en parle pas assez. Tout le monde nous voit aller tout droit en finale alors que c'est 1 gros adversaire.
C'est un vrai regret cette saison car je suis sûr qu'on aurait pu faire de grande chose mais nous touchons nos limites, c'est malheureux mais c'est comme ça
Dingue .
Aucun retour même pas la semaine prochaine .
Et un blessé en plus avec amn.
Il y a quand même un gros problème avec le staff médical. On a la moitié de l'équipe sur le flanc, et même traiter une entorse prend six mois. Personne n'a l'air capable de communiquer une date de retour vaguement fiable, c'est comme si la saison était déjà finie pour toute notre ligne d'attaque. Comment est-ce qu'on va finir la saison?
Et il y en a qui nous imagine faire quelque chose en Europa league? Ça va déjà être difficile de trouver onze joueurs pour le championnat !
Oui, je trouve aussi que cette accumulation de retards dans la reprise des joueurs est symptomatique d'un dysfonctionnement. S'il n'y avait qu'un joueur ou deux concernés, l'argumentation de Fonseca tiendrait debout. Mais, on parle quand même de 6 joueurs (Fofana, Mangala, Nuamah, Sulc, Kluivert et Moreira) qui ont tous des complications dans leur calendrier de reprise !
Je ne sais plus qui est responsable du département médical à l'OL, mais on ne peut pas le féliciter pour son travail.
On aura aucun latéral pour jouer contre vigo !
Hateboer et kamara n'étant pas qualifiés !
Et 6 blessés + Mangala qui ne sera peut être même pas apte à jouer un bout de match !
Et bah j'imagine que y'aura pas le choix contre Vigo, on va devoir mettre Mata a droite. Tessmann Niakhaté au centre. Tagliafico a gauche. Je vois pas d'autres solutions
Je suis d'accord qu'il y a un problème au niveau du staff médical. C'est pas possible d'avoir des retours aussi longs pour des problèmes aux ischios. Un problème aux ischios, si c'est pas une déchirure, c'est 3 semaines. Là Afonso est blessé depuis le 7 février, Kluivert quasiment depuis le 1er février (car il n'a rejoué qu'à Strasbourg entre temps), Malick j'en parle pas... C'est compliqué et agaçant car on a l'impression de pouvoir faire de grandes choses et tout part à vau-l'eau parce que on n'arrive pas à remettre nos joueurs sur pied. Donc mécaniquement d'autres vont se blesser à force de tirer sur la corde, et ainsi de suite...