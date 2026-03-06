Face au flou qui entoure les différentes blessures dans le groupe de l'OL, Paulo Fonseca a dû apporter des précisions. L'entraîneur portugais a notamment avoué qu'Afonso Moreira et Ruben Kluivert ont été victimes d'une rechute aux ischios.

C'est peut-être bien la première fois qu'il a montré des signes d'agacement lors d'une conférence de presse d'avant-match. Cela n'avait rien à voir avec le résultat de la veille contre le RC Lens, mais bien avec la question des blessures au sein du groupe de l'OL. Ce vendredi, Paulo Fonseca n'a pas eu d'autre choix que de faire une sorte de véritable état des lieux sur les différents dossiers lyonnais, qui traînent en longueur. Le Portugais a acté que les absents de jeudi soir le seraient encore ce dimanche contre le Paris FC, mais aussi jeudi prochain au Celta de Vigo. "J'ai parlé avec le docteur juste avant, ce sera difficile de retrouver des joueurs", a-t-il confié un brin désabusé.

Rechute pour Moreira et Kluivert

Si l'état des troupes aurait pu s'arrêter là, Paulo Fonseca a été un peu plus poussé dans ses retranchements. Une façon de rentrer plus dans le détail et le cas par cas. Pour Afonso Moreira et Ruben Kluivert, il a confié que les deux anciens du championnat portugais avaient été victimes "d'une rechute" à l'ischio, ce qui explique leur absence prolongée. "Afonso avait récupéré de sa blessure, mais c'était la première fois qu'il avait cette blessure. Afonso est un joueur qui veut jouer tous les matchs. Et je pense qu'il a pensé, après avoir vu des résultats positifs, qu'il était prêt. Mais après le premier entraînement qu'il a fait, il a avoué qu'il avait encore le même problème. Mais je dois dire que je suis un peu coupable."

Le retour du Portugais ne devrait donc pas être pour tout comme Kluivert. Des absences préjudiciables comme celle de Pavel Sulc, qui donnait encore l'impression de boiter bas jeudi soir au Parc OL.

"Les joueurs ne réagissent pas pareil à la sensibilité de la douleur"

Pour ce qui est de Malick Fofana et Ernest Nuamah, là encore, la programmation prévue ne s'est pas passée comme espérée. Les deux ailiers n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif. Fonseca a certes parlé "d'un retour possible la semaine prochaine", mais c'est un discours qui dure depuis déjà un mois. Cependant, pour se justifier, l'entraîneur de l'OL a mis en avant "des joueurs qui ne réagissent pas tous pareil au niveau de la sensibilité de la douleur. Certains veulent reprendre même en ayant encore un peu mal comme Afonso, d'autres non". Sous-entendu que Malick Fofana ne s'estime pas encore à 100% pour retoucher le ballon avec le reste du groupe.

En ce qui concerne Nuamah, Fonseca a avoué qu'il "y avait eu un autre problème avec son cartilage durant sa rééducation, donc c'était difficile de passer ce problème". Une reprise en douceur est attendue dans les prochains jours. Ou dans les prochaines semaines vu qu'il ne faut jurer de rien avec les blessures à l'OL...