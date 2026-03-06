Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lens (2-2) : Maitland-Niles touché à l'adducteur

  par David Hernandez
    • Sorti à la 69e minute de jeu lors d'OL - Lens (2-2, 4 tab 5), Ainsley Maitland-Niles risque de s'ajouter à la liste des blessés. Paulo Fonseca a annoncé que l'Anglais souffrait des adducteurs.

    Il n'a encore une fois pas été à son avantage contre Lens (2-2, 4 tab 5). Jeudi soir, Ainsley Maitland-Niles a pris des vagues sur son côté droit. Il est vrai que l'Anglais manque parfois d'aide, mais son laxisme lui est propre avant tout. Cependant, les supporters de l'OL risquent de ne pas voir le latéral dimanche contre le Paris FC. Après être resté une première fois par terre quelques minutes plus tôt, Maitland-Niles a poussé Fonseca à un changement juste après la réduction du score de Roman Yaremchuk.

    Les blessés avec le groupe pour les tirs au but

    Remplacé par Hans Hateboer, l'international des Three Lions souffre des adducteurs, comme l'a confirmé Fonseca en conférence d'après-match. "Je pense qu'il y a un problème sur l'adducteur. On va voir demain (vendredi) ce qui se passe." Quoi qu'il en soit, cela risque d'être un nom de plus sur la liste des absences côté lyonnais. Lors de la séance des tirs au but, on a pu voir Afonso Moreira, Pavel Sulc, Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah en civil.

    1. Groot
      Groot - ven 6 Mar 26 à 7 h 43

      C'est dommage qu'il le fasse tirer sur la corde comme ça.. et qu'il mette pas plus souvent un jeune pour la rotation, genre Kamara..
      Hatebore n'apporte rien sur son entrée en tout cas

