OL - Lens : Descamps et Abner titulaires

Ce jeudi, l'OL joue sa place dans le dernier carré de la Coupe de France. Paulo Fonseca a choisi d'aligner une équipe sensiblement la même que face à l'OM. Seuls Rémy Descamps et Abner remplacent Dominik Greif et Tanner Tessmann.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk
Descamps d'un côté et Greif de l'autre 👍 ce n'est plus l'heure de la sieste David 🤪
Abner au milieu de terrain…mon dieu…
peut-être plus en piston
Non puisqu'il ya Tagliafico
Ça sent la prise du couloir par Abner devant Tagliafico en phase offensive et le repli en phase défensive. Morton en 6 et Nartey qui ressert intérieur mais peut se projeter en phase offensive
Grossière erreur de mettre Descamps face à l'une des meilleures attaques de Ligue 1..
Grief fait de supers performances, c'est notre dernier rempart et il fait le taf ce qui rassure d'autant + la défense..
Bref, j'espère que ce ne sera pas un mauvais choix.
Go go OL ! 🔥
Cette fois ci Tanner n'a pas résisté à ses deux derniers très mauvais matchs .
Abner au milieu c'est incongru , ma fois ; à Strasbourg il était perdu sur le terrain , espérons que cette fois ci Fonseca l'aura bien briefé sur son role .
Descamps dans les buts , croisons les doigts