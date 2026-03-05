Actualités
Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
Rémy Descamps lors de Lille – OL en Coupe de France (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

OL - Lens : Descamps et Abner titulaires

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL joue sa place dans le dernier carré de la Coupe de France. Paulo Fonseca a choisi d'aligner une équipe sensiblement la même que face à l'OM. Seuls Rémy Descamps et Abner remplacent Dominik Greif et Tanner Tessmann.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies
    7 commentaires
    1. dede74
      dede74 - jeu 5 Mar 26 à 20 h 19

      Descamps d'un côté et Greif de l'autre 👍 ce n'est plus l'heure de la sieste David 🤪

      Signaler
    2. RBV
      RBV - jeu 5 Mar 26 à 20 h 19

      Abner au milieu de terrain…mon dieu…

      Signaler
      1. olympiklyon
        olympiklyon - jeu 5 Mar 26 à 20 h 21

        peut-être plus en piston

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - jeu 5 Mar 26 à 20 h 25

          Non puisqu'il ya Tagliafico

    3. Avatar
      ciresglover - jeu 5 Mar 26 à 20 h 21

      Ça sent la prise du couloir par Abner devant Tagliafico en phase offensive et le repli en phase défensive. Morton en 6 et Nartey qui ressert intérieur mais peut se projeter en phase offensive

      Signaler
    4. Avatar
      Rembouge - jeu 5 Mar 26 à 20 h 21

      Grossière erreur de mettre Descamps face à l'une des meilleures attaques de Ligue 1..
      Grief fait de supers performances, c'est notre dernier rempart et il fait le taf ce qui rassure d'autant + la défense..
      Bref, j'espère que ce ne sera pas un mauvais choix.

      Go go OL ! 🔥

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Mar 26 à 20 h 24

      Cette fois ci Tanner n'a pas résisté à ses deux derniers très mauvais matchs .
      Abner au milieu c'est incongru , ma fois ; à Strasbourg il était perdu sur le terrain , espérons que cette fois ci Fonseca l'aura bien briefé sur son role .
      Descamps dans les buts , croisons les doigts

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Descamps et Abner titulaires 20:15
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies 20:13
    Vignette TKYDG 02 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast 17:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    "Je suis Lyonnais, entraîneur lensois" : Sage retrouve l'OL en Coupe de France  16:40
    Les clubs quarts de finalistes de la Coupe de France ont eu le droit à un maillot spécial
    OL - Lens : un "maillot partagé" pour promouvoir le respect 15:50
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace 15:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match 14:10
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage (Lens) espère avoir "plus d’arguments" que l’OL 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL affrontera Rennes en quarts 12:30
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes ménagées, Tarciane défaite avec le Brésil 11:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage 11:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible" 09:30
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice 08:45
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    OL - Lens : Sage, un coach qui avait ramené de la proximité à Décines 08:00
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut