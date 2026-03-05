Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En amont du quart de finale entre l’OL et Lens a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. En cas de qualification, les Lyonnais affronteront Toulouse à Décines début avril.

    Il y a un match à jouer mais au moins, il y a la carotte au bout des 90 minutes. Ce jeudi, une heure avant le coup d'envoi d'OL - Lens, les deux formations ont eu vent de l'équipe qu'elles affronteront en cas de qualification. Loïc Rémy, ancien joueur lyonnais et lensois, a mis Toulouse sur la route de l'OL ou du RC Lens, en avril prochain. L'ancien attaquant a plutôt été généreux avec ses anciens clubs puisque ces derniers recevront le Téfécé pour s'offrir une place en finale de la Coupe de France. C'est désormais aux joueurs de Paulo Fonseca de faire le travail sur le travail en prenant le meilleur sur ceux de Pierre Sage. De l'autre côté, Strasbourg recevra Nice pour la deuxième demi-finale de la compétition.

    à lire également
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Descamps et Abner titulaires
    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 5 Mar 26 à 20 h 19

      Encore une réception en demi…Waow quel tirage encore.
      Faut juste gagner ce soir. Un détail 😁

      Signaler
    2. Avatar
      lamine69100 - jeu 5 Mar 26 à 20 h 21

      Les demi-finales de la Coupe de France
      Lyon ou Lens - Toulouse

      Strasbourg - Nice

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Descamps et Abner titulaires 20:15
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies 20:13
    Vignette TKYDG 02 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast 17:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    "Je suis Lyonnais, entraîneur lensois" : Sage retrouve l'OL en Coupe de France  16:40
    Les clubs quarts de finalistes de la Coupe de France ont eu le droit à un maillot spécial
    OL - Lens : un "maillot partagé" pour promouvoir le respect 15:50
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace 15:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match 14:10
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage (Lens) espère avoir "plus d’arguments" que l’OL 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL affrontera Rennes en quarts 12:30
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes ménagées, Tarciane défaite avec le Brésil 11:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage 11:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible" 09:30
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice 08:45
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    OL - Lens : Sage, un coach qui avait ramené de la proximité à Décines 08:00
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut