Coupe de France : Toulouse potentiel adversaire de l’OL en demies

En amont du quart de finale entre l’OL et Lens a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. En cas de qualification, les Lyonnais affronteront Toulouse à Décines début avril.

Il y a un match à jouer mais au moins, il y a la carotte au bout des 90 minutes. Ce jeudi, une heure avant le coup d'envoi d'OL - Lens, les deux formations ont eu vent de l'équipe qu'elles affronteront en cas de qualification. Loïc Rémy, ancien joueur lyonnais et lensois, a mis Toulouse sur la route de l'OL ou du RC Lens, en avril prochain. L'ancien attaquant a plutôt été généreux avec ses anciens clubs puisque ces derniers recevront le Téfécé pour s'offrir une place en finale de la Coupe de France. C'est désormais aux joueurs de Paulo Fonseca de faire le travail sur le travail en prenant le meilleur sur ceux de Pierre Sage. De l'autre côté, Strasbourg recevra Nice pour la deuxième demi-finale de la compétition.