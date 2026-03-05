Suite à l'usage d'engins pyrotechniques mais aussi de propos condamnables lors d'OL - Nice, le Virage Nord sera partiellement fermé pour la venue du Paris FC, dimanche soir (20h45).

Il risque d'y avoir une bonne partie vide à l'écran de Ligue 1+ dimanche soir (20h45) pour le match entre l'OL et le Paris FC. Déjà que l'affiche aussi tardive ne risque pas de déclencher les passions chez les supporters pour venir à Décines, le Virage Nord se retrouvera partiellement fermé de son côté. En effet, il n'y aura personne des blocs 001 à 005 et des blocs 101 à 106. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a acté cette décision. "Fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Nord du Groupama Stadium", peut-on lire sur le PV communiqué.

Un coup d'envoi retardé contre Nice

Cette sanction prendra ainsi effet dès dimanche soir et est le résultat de comportements répréhensibles à l'occasion de la venue de Nice le 15 février dernier. Le Kop Virage Nord avait fait l'usage d'engins pyrotechniques à l'entrée des joueurs et cela avait notamment retardé le coup d'envoi. Plus tard, l'arbitre de la rencontre Thomas Léonard avait signifié des "expressions orales" répréhensibles, rendant le dossier encore un peu plus à charge. C'est donc sans une partie de ses supporters que l'OL recevra le Paris FC dimanche avec l'intention de retrouver le goût de la victoire.