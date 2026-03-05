Actualités
Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Suite à l'usage d'engins pyrotechniques mais aussi de propos condamnables lors d'OL - Nice, le Virage Nord sera partiellement fermé pour la venue du Paris FC, dimanche soir (20h45).

    Il risque d'y avoir une bonne partie vide à l'écran de Ligue 1+ dimanche soir (20h45) pour le match entre l'OL et le Paris FC. Déjà que l'affiche aussi tardive ne risque pas de déclencher les passions chez les supporters pour venir à Décines, le Virage Nord se retrouvera partiellement fermé de son côté. En effet, il n'y aura personne des blocs 001 à 005 et des blocs 101 à 106. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a acté cette décision. "Fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Nord du Groupama Stadium", peut-on lire sur le PV communiqué.

    Un coup d'envoi retardé contre Nice

    Cette sanction prendra ainsi effet dès dimanche soir et est le résultat de comportements répréhensibles à l'occasion de la venue de Nice le 15 février dernier. Le Kop Virage Nord avait fait l'usage d'engins pyrotechniques à l'entrée des joueurs et cela avait notamment retardé le coup d'envoi. Plus tard, l'arbitre de la rencontre Thomas Léonard avait signifié des "expressions orales" répréhensibles, rendant le dossier encore un peu plus à charge. C'est donc sans une partie de ses supporters que l'OL recevra le Paris FC dimanche avec l'intention de retrouver le goût de la victoire.

    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible"
    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 5 Mar 26 à 8 h 56

      😠😠😠😠😠😠

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Mar 26 à 9 h 00

      les fumigènes , pas de pb pour moi , mais pas pour viser les joueurs , comme au vélodrome , ptdr ils sont barges ces marseillais !!!

      https://www.footmercato.net/a1354097191067970613-bronca-et-fumigenes-lances-sur-la-pelouse-du-velodrome-contre-les-joueurs-de-lom

      Signaler

