Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens

  • par David Hernandez
    • Ce jeudi (21h10), l’OL reçoit le RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France. Pour ce choc, Paulo Fonseca ne peut pas compter sur des retours, hormis celui d’Orel Mangala.

    On prend les mêmes et on recommence. Ce jeudi, pour le quart de finale de Coupe de France, Paulo Fonseca ne va pas faire dans la nouveauté. Quatre jours après la défaite à Marseille l’entraîneur de l’OL ne peut pas compter sur des retours d’importance. Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Afonso Moreira sont toujours en salle de soins et ne seront pas plus présents contre le Paris FC, dimanche soir (20h45). Un énième contretemps dans le programme de l’OL qui doit donc faire le dos rond.

    Face à Lens, le seul retour notable concerne ainsi Orel Mangala, sur le flanc depuis plus d’un mois. Le milieu belge vient intégrer la rotation dans l’entrejeu, tandis que le secteur offensif est toujours amoindri. Au final, le groupe lyonnais reste plus ou moins le même que celui face à Marseille. A une exception près avec le retour de Mangala, qui prend la place de Mathys De Carvalho.

    Le groupe de l’OL contre Lens : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Hateboer, Maitland-Niles, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Himbert, Endrick, Yaremchuk

    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mer 4 Mar 26 à 19 h 14

      Que fait rachon dans ce groupe , on se demande 🤔

    Faire défiler vers le haut