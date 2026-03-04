Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC – OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • À la veille du match contre Lens, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur certains retours. Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert étaient encore absents à l'entraînement.

    Si certains avaient peut-être un espoir de voir l'OL retrouver des forces-vives après Marseille, c'est peine perdue. Pour le quart de finale de Coupe de France contre le RC Lens, Paulo Fonseca devrait logiquement compter sur le même groupe qui a fait le voyage jusque dans le sud de la France dimanche. Il n'y avait en tout cas aucun retour à l'entraînement ce mercredi matin au GOLTC. Pavel Šulc et Afonso Moreira étaient annoncés comme absents depuis déjà quelques jours. Il y avait peut-être une possibilité de voir Ruben Kluivert être de la partie jeudi soir.

    Une dernière semaine à faire le dos rond ?

    Forfait de dernière minute contre l'OM, le Néerlandais n'a pas plus participé à la dernière séance d'avant quart. Pas de retour donc pour Fonseca qui va ainsi devoir continuer à limiter au maximum les dégâts avec un effectif limité. L'objectif reste d'accéder au dernier carré de cette coupe, avant un match de Ligue 1 contre le Paris FC, qui pourrait marquer le dernier rendez-vous avec de nombreux joueurs sur le flanc...

    à lire également
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid
    10 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - mer 4 Mar 26 à 12 h 21

      🥹🥹🥹

      Signaler
    2. Avatar
      Sherman28 - mer 4 Mar 26 à 12 h 27

      Pour Ruben, c'est une rechute ou une autre blessure ?
      Il était bien revenu contre Strasbourg pourtant

      Signaler
    3. Montcoua
      Montcoua - mer 4 Mar 26 à 12 h 35

      Cata.... Je pense qu'il faut malgré tout prendre le risque de faire tourner en intégrant au moins Kamara et Hateboer pour Mata et AMN + Merah et Imbert d'entrée ou à l'heure de jeu. Et si on sort, tant pis. Avec notre effectif décimé ça sera de toute façon compliqué devant Lens.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mer 4 Mar 26 à 12 h 39

      Kluivert aussi ne revient pas , c'est dingue , on ne sait même pas ce qu'il a ?
      Et Mangala , il s'entraine ??

      Signaler
    5. j.f.ol
      j.f.ol - mer 4 Mar 26 à 12 h 57

      De toute façon, ils ne vont pas quitter l'infirmerie et être titulaire du jour au demain, ça va prendre 1 mois pour que ces joueurs reviennent au top et dans 1 mois, ça sera peut être trop tard ....
      Sans ces joueurs, si on élimine lens, qu'on gagne pfc puis le havre et qu'on passe en quart d'europa ligue, je mange un rat, meme 2 !

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - mer 4 Mar 26 à 13 h 19

        Bonne appétit l’ami
        On va tous espérer que tu te goinfres 😂
        Oui sérieusement, cela semble une mission impossible.
        Il va falloir faire tourner et avec notre effectif amoindri on risque fortement d’y laisser des plumes.
        Donc tu prends pas beaucoup de risques.

        Signaler
    6. Avatar
      Poupette38 - mer 4 Mar 26 à 13 h 01

      Jusqu'à la 7e position, il n'y a que l'OL qui joue encore sur les 3 tableaux, idem Strasbourg, qui s'est qualifié hier soir pour les 1/2 finales de la Coupe de France .
      Rennes ne joue même que le championnat .

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mer 4 Mar 26 à 13 h 04

        et ils ont pu faire tourner un peu , ce n'était pas la grosse équipe de Strasbourg .

        Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - mer 4 Mar 26 à 13 h 02

      6 joueurs blessés , et pas des moindres , des titulaires en puissance , au moment charnière de la saison ou tous les matchs vont être difficiles et importants , c'est vraiment la poisse totale .
      On a de bons jeunes mais ils découvrent tous le monde pro cette saison , on ne peut pas leur demander la lune .

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mer 4 Mar 26 à 13 h 07

        Et en même temps on n' était pas loin de gagner a Marseille...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi 13:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens 12:13
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Prêté par l'OL, Martin Satriano s'illustre face au Real Madrid 11:00
    Marie-Antoinette Katoto avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes - Bleues : Diani, Katoto et Sombath vainqueures dans la douleur 10:15
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens 09:30
    Pierre Sage félicitant Corentin Tolisso lors de Rangers - OL
    OL - Lens : Tolisso "très heureux" de retrouver Pierre Sage 08:45
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 03/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 03/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 03/03/26
    Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale 03/03/26
    La VAR
    OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France 03/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut