Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens

À la veille du match contre Lens, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur certains retours. Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert étaient encore absents à l'entraînement.

Si certains avaient peut-être un espoir de voir l'OL retrouver des forces-vives après Marseille, c'est peine perdue. Pour le quart de finale de Coupe de France contre le RC Lens, Paulo Fonseca devrait logiquement compter sur le même groupe qui a fait le voyage jusque dans le sud de la France dimanche. Il n'y avait en tout cas aucun retour à l'entraînement ce mercredi matin au GOLTC. Pavel Šulc et Afonso Moreira étaient annoncés comme absents depuis déjà quelques jours. Il y avait peut-être une possibilité de voir Ruben Kluivert être de la partie jeudi soir.

Une dernière semaine à faire le dos rond ?

Forfait de dernière minute contre l'OM, le Néerlandais n'a pas plus participé à la dernière séance d'avant quart. Pas de retour donc pour Fonseca qui va ainsi devoir continuer à limiter au maximum les dégâts avec un effectif limité. L'objectif reste d'accéder au dernier carré de cette coupe, avant un match de Ligue 1 contre le Paris FC, qui pourrait marquer le dernier rendez-vous avec de nombreux joueurs sur le flanc...