Sulc, Moreira, Kluivert... pas de retour à prévoir pour OL - Lens

À la veille du match contre Lens, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur certains retours. Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert étaient encore absents à l'entraînement.
Si certains avaient peut-être un espoir de voir l'OL retrouver des forces-vives après Marseille, c'est peine perdue. Pour le quart de finale de Coupe de France contre le RC Lens, Paulo Fonseca devrait logiquement compter sur le même groupe qui a fait le voyage jusque dans le sud de la France dimanche. Il n'y avait en tout cas aucun retour à l'entraînement ce mercredi matin au GOLTC. Pavel Šulc et Afonso Moreira étaient annoncés comme absents depuis déjà quelques jours. Il y avait peut-être une possibilité de voir Ruben Kluivert être de la partie jeudi soir.
Une dernière semaine à faire le dos rond ?
Forfait de dernière minute contre l'OM, le Néerlandais n'a pas plus participé à la dernière séance d'avant quart. Pas de retour donc pour Fonseca qui va ainsi devoir continuer à limiter au maximum les dégâts avec un effectif limité. L'objectif reste d'accéder au dernier carré de cette coupe, avant un match de Ligue 1 contre le Paris FC, qui pourrait marquer le dernier rendez-vous avec de nombreux joueurs sur le flanc...
🥹🥹🥹
Pour Ruben, c'est une rechute ou une autre blessure ?
Il était bien revenu contre Strasbourg pourtant
Cata.... Je pense qu'il faut malgré tout prendre le risque de faire tourner en intégrant au moins Kamara et Hateboer pour Mata et AMN + Merah et Imbert d'entrée ou à l'heure de jeu. Et si on sort, tant pis. Avec notre effectif décimé ça sera de toute façon compliqué devant Lens.
Kluivert aussi ne revient pas , c'est dingue , on ne sait même pas ce qu'il a ?
Et Mangala , il s'entraine ??
De toute façon, ils ne vont pas quitter l'infirmerie et être titulaire du jour au demain, ça va prendre 1 mois pour que ces joueurs reviennent au top et dans 1 mois, ça sera peut être trop tard ....
Sans ces joueurs, si on élimine lens, qu'on gagne pfc puis le havre et qu'on passe en quart d'europa ligue, je mange un rat, meme 2 !
Bonne appétit l’ami
On va tous espérer que tu te goinfres 😂
Oui sérieusement, cela semble une mission impossible.
Il va falloir faire tourner et avec notre effectif amoindri on risque fortement d’y laisser des plumes.
Donc tu prends pas beaucoup de risques.
Jusqu'à la 7e position, il n'y a que l'OL qui joue encore sur les 3 tableaux, idem Strasbourg, qui s'est qualifié hier soir pour les 1/2 finales de la Coupe de France .
Rennes ne joue même que le championnat .
et ils ont pu faire tourner un peu , ce n'était pas la grosse équipe de Strasbourg .
6 joueurs blessés , et pas des moindres , des titulaires en puissance , au moment charnière de la saison ou tous les matchs vont être difficiles et importants , c'est vraiment la poisse totale .
On a de bons jeunes mais ils découvrent tous le monde pro cette saison , on ne peut pas leur demander la lune .
Et en même temps on n' était pas loin de gagner a Marseille...