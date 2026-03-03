10 joueuses lyonnaises disputeront une rencontre internationale avec leurs nations respectives ce mardi 3 mars.

C’est une période dont le coach Jonatan Giráldez aurait sûrement bien voulu se passer. Avec 15 joueuses convoquées dans 11 nations respectives, le coach espagnol de 34 ans aura, malgré lui, de quoi occuper ses futures soirées. Cette période de trêve internationale, prévue du 24 mars au 7 février dans le championnat français, a déjà vu s’illustrer trois joueuses lyonnaises. À commencer par la défenseure brésilienne Tarciane qui, bien qu’étant resté sur le banc, a observée la victoire 5-2 de sa nation face au Costa Rica dans la nuit de vendredi à samedi. Les joueuses Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes ont également connu le succès, ce dimanche, face à l'Argentine (2-0).

10 joueuses impliquées dans 8 matchs

Pour cette soirée du mardi 3 mars, 10 joueuses lyonnaises seront impliquées dans huit rencontres internationales. Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto défendront les couleurs de la France face à l’Irlande. Ingrid Engen et Ada Hegerberg tenteront de faire briller la Norvège face à l’Autriche. L’Allemande Jule Brand sera opposée à la Slovénie.

L’équipe haïtienne de Melchie Dumornay défiera le Suriname. La Suède d’Elma Junttila Nelhage se rendra en Italie. Damaris Egurrola et son équipe des Pays-Bas tenteront de venir à bout de la Pologne. Enfin, la Danoise Sofie Svava jouera contre la Serbie. Espérons pour le club rhodanien qu’aucune de ces joueuses n’écourte sa rencontre et ne rentre de façon précoce à Décines…