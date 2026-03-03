Actualités
Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi

  • par Elohan Latta

    • 10 joueuses lyonnaises disputeront une rencontre internationale avec leurs nations respectives ce mardi 3 mars.

    C’est une période dont le coach Jonatan Giráldez aurait sûrement bien voulu se passer. Avec 15 joueuses convoquées dans 11 nations respectives, le coach espagnol de 34 ans aura, malgré lui, de quoi occuper ses futures soirées. Cette période de trêve internationale, prévue du 24 mars au 7 février dans le championnat français, a déjà vu s’illustrer trois joueuses lyonnaises. À commencer par la défenseure brésilienne Tarciane qui, bien qu’étant resté sur le banc, a observée la victoire 5-2 de sa nation face au Costa Rica dans la nuit de vendredi à samedi. Les joueuses Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes ont également connu le succès, ce dimanche, face à l'Argentine (2-0).

    10 joueuses impliquées dans 8 matchs 

    Pour cette soirée du mardi 3 mars, 10 joueuses lyonnaises seront impliquées dans huit rencontres internationales. Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto défendront les couleurs de la France face à l’Irlande. Ingrid Engen et Ada Hegerberg tenteront de faire briller la Norvège face à l’Autriche. L’Allemande Jule Brand sera opposée à la Slovénie.

    L’équipe haïtienne de Melchie Dumornay défiera le Suriname. La Suède d’Elma Junttila Nelhage se rendra en Italie. Damaris Egurrola et son équipe des Pays-Bas tenteront de venir à bout de la Pologne. Enfin, la Danoise Sofie Svava jouera contre la Serbie. Espérons pour le club rhodanien qu’aucune de ces joueuses n’écourte sa rencontre et ne rentre de façon précoce à Décines… 

    à lire également
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 15:30
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 15:07
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 14:45
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 13:45
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 12:46
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 12:00
    Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale 11:00
    La VAR
    OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France 10:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    OL - Lens : les Lyonnais souvent bousculés par les Sang et Or 09:00
    Noah Nartey lors d'OM - OL
    En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL 08:00
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    TKYDG : l'OL craque face à l'OM... l'arbitrage dans le viseur 02/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement" 02/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes n’aura pas à laisser partir Chawinga à la CAN 02/03/26
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’incline lourdement contre Toulouse 02/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso grimpe dans la hiérarchie des joueurs les plus capés 02/03/26
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Mata suspendu pour Le Havre - OL 02/03/26
    Habib Beye, entraîneur de l'OM
    OM - OL (3-2) : Habib Beye répond à Paulo Fonseca  02/03/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes vainqueurs, Becho en action ce lundi 02/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut