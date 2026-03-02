TKYDG : l'OL craque face à l'OM... l'arbitrage dans le viseur

Au lendemain de la défaite de l'OL à Marseille, "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur ce nouveau coup d'arrêt, marqué notamment par des décisions arbitrales litigieuses.

Les supporters de l'OL attendaient ce double déplacement avec impatience et il y a finalement de la déception. Avec cinq points d'avance sur l'OM, il y a deux journées, le club lyonnais avait l'opportunité de régler, pourquoi pas, la question de la course au podium. Mais les défaites à Strasbourg puis à Marseille dimanche soir ont complètement relancé le suspense. Battus 3-2 au Vélodrome, les Lyonnais ont vu leur adversaire du soir revenir à deux longueurs du podium, tandis que Lille et Rennes sont de nouveau en embuscade.

L'arbitrage fautif ?

Dimanche, dans le vestiaire lyonnais, l'heure n'était pas à tout remettre en cause, mais forcément, ce double revers a mis un coup derrière la tête. Si en Alsace, les joueurs de Paulo Fonseca n'avaient pas existé, à Marseille, le constat fut différent, rendant cette défaite encore plus frustrante. D'autant plus que le club s'estime lésé par l'arbitrage de M. Brisard, au centre des discussions depuis vingt-quatre heures. Cela fera l'objet du deuxième thème du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir à partir de 19h, avant une projection sur le reste du mois de mars où l'OL a tout à gagner mais aussi tout à perdre.

