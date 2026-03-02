Ce lundi (12h30), la réserve de l'OL affronte celle de Toulouse au GOLTC. Leaders de la poule A, les joueurs de Gueïda Fofana peuvent faire un pas vers la qualification en battant des Toulousains, troisièmes à seulement deux points.

Durant ce week-end, tous les regards étaient tournés vers Mérignac pour le 8e de finale de Coupe Gambardella puis vers Marseille pour le choc des Olympiques chez les pros (défaite 3-2). Ce lundi pourtant, la réserve de l'OL a également un gros match à disputer dans le Challenge Espoirs. Leaders après cinq journées, les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent Toulouse pour un choc du haut de tableau. Avec un seul match à jouer après cette rencontre, les Lyonnais pourraient prendre six points d'avance sur le Téfécé, troisième avant le coup d'envoi.

Cela mettrait ainsi les Pitchouns hors course pour la première place. On n'en est pas encore là et il faudra déjà gagner ce lundi à l'heure du déjeuner (12h30) pour espérer croire à une qualification pour les demi-finales de ce Challenge Espoirs.