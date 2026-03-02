Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

Challenge Espoirs : une dernière à la maison pour la réserve de l'OL

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Ce lundi (12h30), la réserve de l'OL affronte celle de Toulouse au GOLTC. Leaders de la poule A, les joueurs de Gueïda Fofana peuvent faire un pas vers la qualification en battant des Toulousains, troisièmes à seulement deux points.

    Durant ce week-end, tous les regards étaient tournés vers Mérignac pour le 8e de finale de Coupe Gambardella puis vers Marseille pour le choc des Olympiques chez les pros (défaite 3-2). Ce lundi pourtant, la réserve de l'OL a également un gros match à disputer dans le Challenge Espoirs. Leaders après cinq journées, les joueurs de Gueïda Fofana reçoivent Toulouse pour un choc du haut de tableau. Avec un seul match à jouer après cette rencontre, les Lyonnais pourraient prendre six points d'avance sur le Téfécé, troisième avant le coup d'envoi.

    Cela mettrait ainsi les Pitchouns hors course pour la première place. On n'en est pas encore là et il faudra déjà gagner ce lundi à l'heure du déjeuner (12h30) pour espérer croire à une qualification pour les demi-finales de ce Challenge Espoirs.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Mar 26 à 11 h 58

      Cela risque d'être compliqué de jouer tant de gros matchs en 1 week-end. Avec Hamdani qui a joué en U18, Himbert qui joue en pro...

      Et puis jouer un lundi à 12h30.. pourquoi pas

      Signaler

