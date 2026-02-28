Redescendu avec les U18, Adil Hamdani a bien aidé son équipe. L'ailier a été décisif par la passe et le but à Mérignac en 8es de finale (1-3).

Après Nantes, l'OL est le deuxième club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Sans forcément y mettre la manière, les joueurs de Florent Balmont ont fait respecter la hiérarchie ce samedi à Mérignac. Face au dernier représentant de Régional 1 en course, leader de son championnat d'ailleurs, les Lyonnais ont été d'un froid réalisme avant la pause.

Un OL peu emballant, mais suffisamment sérieux

Deux occasions franches, deux buts, signés Aboubacar Sacko (14e) et Adil Hamdani (45e+1) leur ont permis de faire la différence dans le premier acte. Appelé avec les U18 pour franchir ce tour, l'ailier, déjà apparu plusieurs fois avec les professionnels, était passeur décisif sur l'ouverture du score en frappant bien son coup franc. Il a ensuite conclu un contre avec beaucoup de sang-froid.

Mais les Rhodaniens ont globalement eu du mal à imposer leur jeu sur un terrain difficile. La physionomie de la seconde période ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première, avec une troisième réalisation des Gones par Mathieu Hoareau sur un joli centre d'Angel Garcia alors qu'il ne se passait pas grand-chose (0-3, 75e). De quoi sceller définitivement la victoire des coéquipiers de Billy-Paul Mavudia, qui ont rarement été inquiétés, hormis sur la réduction de l'écart dans le temps additionnel (1-3, 90e+2).

Tirage au sort jeudi

L'OL participera donc aux quarts de finale le week-end du 4-5 avril. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 5 mars à midi, et dévoilera en plus les potentielles demi-finales. Jusqu'ici, il a rencontré uniquement des pensionnaires de R1 - le Racing Besançon (0-6), Annecy (0-4) et Hyères (1-4) avant aujourd'hui - et profité de rivaux moins forts sur le papier.

Ce ne sera pas le cas au prochain tour. Mais avant d'y penser, l'Olympique lyonnais essayera de repartir de l'avant en championnat U19 (3e). Après trois sorties sans victoire, il se rend à Saint-Priest pour le derby dimanche 8 mars.

Le 11 de l'OL : Iwosso - Alioui, Moulot, Otobo, Sacko, Garcia - Mavudia (C), Duclieu, Doganay - Hoareau, Hamdani