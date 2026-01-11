Coupe Gambardella : l'OL au forceps à Annecy (0-4)

L'OL jouera les 16es de finale de la Coupe Gambardella. Ce dimanche, les Gones ont disposé, non sans mal, d'Annecy, pensionnaire de Régional 1 (0-4).

Après un premier tour parfaitement négocié face au Racing Besançon (0-6), les U18 de l'OL se rendaient à Annecy pour les 32es de finale de la Coupe Gambardella. Sur le papier, leur adversaire évolue en Régional 1, soit un niveau en dessous des protégés de Florent Balmont. Mais cette différence ne s'est pas reflétée sur le terrain au cours du premier acte.

Les deux équipes ont finalement rejoint les vestiaires après 45 minutes vivantes mais avares en occasions. Les Lyonnais n'ont pratiquement pas inquiété le portier adverse, hormis sur une tête du capitaine Rémi Himbert à la 44e, facilement captée. Rien à signaler, donc, si ce n'est la belle opposition annécienne.

Soumah, coaching gagnant de Balmont

Même renforcés par Himbert, mais aussi par Adil Hamdani ou encore Billy-Paul Mavudia, des habitués du groupe Pro 2, les Rhodaniens avaient du mal à imposer une quelconque maîtrise dans cette rencontre. Alors il fallait apporter du sang neuf. Ce que le coach a fait avec l'entrant Issiaga Soumah, qui, sur son premier ballon, ouvrait la marque après un bon travail d'Angel Garcia (0-1, 55e).

Doublé pour Hamdani

Dans la foulée, Hamdani était proche d'enfoncer le clou sur une demi-volée (58e). Ce n'était que partie remise pour l'ailier de 16 ans. Car les Hauts-Savoyards se découvraient de plus en plus, et en transition, il portait le score à 2-0 d'une frappe dans le petit filet (65e). Il s'est même offert un doublé à la 74e sur un nouveau contre (0-3). La domination des Gones était inéluctable sur la fin de la confrontation, avec une nouvelle réalisation de Soumah à la 78e minute (0-4).

Tirage au sort le 13 janvier

L'OL a donc fini par faire respecter la hiérarchie à l'usure. Il verra les 16es de finale. Le tirage au sort sera effectué le mardi 13 janvier. Les matchs, eux, auront lieu le dimanche 1er février. En attendant, la reprise du championnat est pour le week-end prochain, à Schiltigheim (18/01). Avec un impératif de victoire, alors que Clermont s'est échappé en tête avant la trêve chez les U19 (six points d'écart).

Le 11 de l'OL : Iwosso - Negri, Moulot, Otobo, Garcia - Doganay, Mavudia - Hoareau, Himbert, Hamdani - Muminovic