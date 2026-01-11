Actualités
Téo Barisic avant Real Betis -OL
Téo Barisic avant Real Betis -OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Non utilisé par l'OL sur la première partie de saison, Teo Barišić devrait être transféré cet hiver. International Espoirs croate, il rejoindrait Rijeka, en Croatie.

    Son absence dansle groupe pour aller à Lille ce dimanche était un petit signe. Convoqué face à Monaco (1-3), Teo Barišić n'était cette fois-ci pas convié par Paulo Fonseca. Pourtant, Abner était absent chez les défenseurs. Il faut dire que l'entraîneur portugais ne compte pas vraiment sur le footballeur de 21 ans (une apparition cette saison, trois en N3).

    N'ayant pas vraiment sa chance avec les professionnels, le membre de la génération 2004 s'apprête donc à quitter son club formateur. L'Équipe nous informe qu'il devrait s'engager avec Rijeka, actuel cinquième du championnat croate. Son transfert pourrait tourner autour d'un montant légèrement inférieur à 0,5 million d'euros. L'opération comprendra également un petit pourcentage sur une future vente.

    Deux matchs en pro à l'OL

    On rappelle que Teo Barišić a prolongé en juillet 2025 avec l'Olympique lyonnais. Sous contrat jusqu'en 2028, il compte seulement une entrée en jeu en Ligue Europa contre le Maccabi Tel-Aviv au cours de l'exercice actuel. Capitaine de la réserve l'an dernier, il avait fait ses débuts chez les "grands" face à Angers en mai 2025 (2-0).

    Avec Yannis Lagha, il était l'un des derniers participants à la Coupe Gambardella 2022 encore présents à l'OL. Arrière droit ou défenseur axial, il a connu toutes les catégories de jeunes. Mais il n'a finalement pas réussi à passer le cap suivant.

    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - dim 11 Jan 26 à 17 h 22

      Je ne comprenais pas qu'il ne soit pas dans le groupe , maintenant c'est plus clair .
      Notre ex capitaine de la réserve est remercié comme un malpropre , je suis choqué .

      Signaler

