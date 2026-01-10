Actualités
Lille - OL : premier groupe pour Endrick, Abner absent

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Comme attendu, Endrick fait le voyage avec les Lyonnais pour affronter Lille dimanche en Coupe de France (21 heures). En revanche, Abner est forfait.

    Il n'y avait pas beaucoup de suspense pour le groupe lyonnais qui se déplace à Lille en 16es de finale de la Coupe de France. Pour le match de dimanche à Pierre-Mauroy, Paulo Fonseca pourra s'appuyer sur Endrick. Le Brésil fera ses premiers pas avec l'OL. Comme titulaire ou remplaçant ? Il aura en tout cas des minutes.

    L'interrogation venait plutôt d'Abner. Malade, le défenseur brésilien n'a pas pris part à la séance de vendredi. Et il n'est visiblement pas suffisamment remis. Il est absent pour cette rencontre. Les autres forfaits sont connus, à savoir les blessés Malick Fofana et Ernest Nuamah.

    Barišić hors du groupe

    On notera que Teo Barišić est hors de l'effectif. L'International Espoirs croate, présent à Monaco le week-end passé (1-3), n'est cette fois-ci pas convié. Il ne joue pas non plus avec la réserve actuellement contre Alès. Au contraire d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez en National 3. Enfin, Moussa Niakhaté (Sénégal) est encore à la CAN.

    Le groupe de l'OL : Greif, Da Silva, Descamps - Tagliafico, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Mangla, Tessmann, Tolisso, Morton, de Carvalho, Merah - Karabec, Šulc, Moreira, Ghezzal, Satriano, Endrick

    Coupe de France : tirage au sort des 8es lundi pour l'OL Lyonnes
