CAN : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal dans le dernier carré

L'absence de Moussa Niakhaté va se prolonger. Le défenseur de l'OL jouera les demi-finales de la CAN. Le Sénégal a dompté le Mali vendredi (1-0).

Il ira donc jusqu'au bout de la CAN. Avec la victoire du Sénégal contre le Mali en quarts de finale, l'OL sait qu'il devra se passer de Moussa Niakhaté jusqu'à après la réception de Brest (18/01), au minimum. De nouveau titulaire vendredi, le défenseur central a participé à la qualification assez aisée de son pays, même si le score ne le laisse pas forcément transpirer, de sa sélection.

Car les Sénégalais ont pris les devants à la 27e minute après quelques situations des deux côtés en début de match. Le gardien malien Djigui Diarra s'est manqué sur une sortie, ce qui a profité à Illiman Ndiaye, qui n'avait qu'à pousser le ballon dans le but. Franchement dominateurs par la suite, les hommes de Pape Thiaw ont en plus profité de l'exclusion d'Yves Bissouma, le capitaine adverse (deuxième avertissement) juste avant la pause.

Égypte ou Côte d'Ivoire en demi-finale

En supériorité numérique pendant toute la deuxième période, les Lions de la Teranga ont multiplié les occasions, sans trouver la faille pour se mettre à l'abri. Au contraire, Djigui Diarra brillait pour se rattraper de son erreur. Mais l'essentiel était assuré pour le champion d'Afrique 2021. En face, les coéquipiers de l’Auxerrois Sinayoko avaient adopté un plan trop restrictif pour gêner plus que ça la charnière Moussa Niakahté - Kalidou Koulibaly.

À peine ont-ils tremblé à la 57e, avec un arrêt déterminant d'Édouard Mendy. Le Sénégal est donc dans le dernier carré. Il affrontera l'Égypte ou la Côte d'Ivoire le mercredi 14 janvier. Puis, selon le résultat, il disputera la finale (18/01) ou la petite finale (17/01). L'Olympique lyonnais retrouvera ensuite le joueur de 29 ans. À voir s'il lui laissera quelques jours de repos ou pas au terme du tournoi.