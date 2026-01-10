Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

CAN : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal dans le dernier carré

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • L'absence de Moussa Niakhaté va se prolonger. Le défenseur de l'OL jouera les demi-finales de la CAN. Le Sénégal a dompté le Mali vendredi (1-0).

    Il ira donc jusqu'au bout de la CAN. Avec la victoire du Sénégal contre le Mali en quarts de finale, l'OL sait qu'il devra se passer de Moussa Niakhaté jusqu'à après la réception de Brest (18/01), au minimum. De nouveau titulaire vendredi, le défenseur central a participé à la qualification assez aisée de son pays, même si le score ne le laisse pas forcément transpirer, de sa sélection.

    Car les Sénégalais ont pris les devants à la 27e minute après quelques situations des deux côtés en début de match. Le gardien malien Djigui Diarra s'est manqué sur une sortie, ce qui a profité à Illiman Ndiaye, qui n'avait qu'à pousser le ballon dans le but. Franchement dominateurs par la suite, les hommes de Pape Thiaw ont en plus profité de l'exclusion d'Yves Bissouma, le capitaine adverse (deuxième avertissement) juste avant la pause.

    Égypte ou Côte d'Ivoire en demi-finale

    En supériorité numérique pendant toute la deuxième période, les Lions de la Teranga ont multiplié les occasions, sans trouver la faille pour se mettre à l'abri. Au contraire, Djigui Diarra brillait pour se rattraper de son erreur. Mais l'essentiel était assuré pour le champion d'Afrique 2021. En face, les coéquipiers de l’Auxerrois Sinayoko avaient adopté un plan trop restrictif pour gêner plus que ça la charnière Moussa Niakahté - Kalidou Koulibaly.

    À peine ont-ils tremblé à la 57e, avec un arrêt déterminant d'Édouard Mendy. Le Sénégal est donc dans le dernier carré. Il affrontera l'Égypte ou la Côte d'Ivoire le mercredi 14 janvier. Puis, selon le résultat, il disputera la finale (18/01) ou la petite finale (17/01). L'Olympique lyonnais retrouvera ensuite le joueur de 29 ans. À voir s'il lui laissera quelques jours de repos ou pas au terme du tournoi.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : jour de quart de finale pour le Sénégal de Niakhaté (OL)
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - sam 10 Jan 26 à 9 h 58

      Pour l'OL ça serait bien qu'il n'aille pas plus loin, mais c'est certainement très important pour lui, alors bonne chance pour la demi-finale. Égypte ou Côte d'Ivoire en demi-finale, les sénégalais ne seront pas favoris

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Joueuse du mois de D1 : Vicki Becho après Jule Brand (OL Lyonnes) ? 10:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal dans le dernier carré 09:25
    Coupe de France : l'OL Lyonnes veut dompter les conditions à Saint-Étienne 08:40
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but 08:00
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand 07:30
    Supporters de l'OL à Lille
    Les supporters de l’OL sans billet interdits à Villeneuve d'Ascq 09/01/26
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ? 09/01/26
    Inès Benyahia lors d'OL - Rodez
    Mercato - OL Lyonnes : Benyahia prolonge pour deux saisons 09/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Kluivert (OL) : "Content de pouvoir montrer mes qualités" 09/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens délocalisé, la pelouse du Parc OL bientôt changée 09/01/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) : "Ces interdictions ne favorisent pas l'essor du foot féminin" 09/01/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner incertain avant Lille - OL, Endrick d'entrée ? 09/01/26
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve 09/01/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes recevra l'OM en quarts 09/01/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Quel bilan au Parc OL depuis dix ans ? 09/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end de coupe pour les deux équipes U18 09/01/26
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : malgré sa taille, Greif est "en difficulté dans les airs" 09/01/26
    Alexandre Lacazette lors de son but face à Troyes pour la 1re au Parc OL
    9 janvier 2016 : l’OL s’offrait un beau cadeau contre Troyes 09/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut