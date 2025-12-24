L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest

À l’occasion de la décennie passée à Décines, l’OL organisera des festivités pour cet anniversaire. Elles auront lieu le dimanche 18 janvier pour la venue de Brest.

C’est décidément la saison des anniversaires à l’OL en 2025-2026. Après avoir soufflé ses 75 bougies durant l’année civile 2025, le club lyonnais va fêter ses dix ans de présence à Décines courant janvier. Le 9 janvier 2016, le club lyonnais déménageait officiellement au Parc OL pour y élire domicile après toute une vie à Gerland. Derrière Alexandre Lacazette, premier buteur dans le Grand Stade, l’OL s’était imposé 4-1 contre Troyes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Plus de 13 millions de spectateurs en 10 ans

Dix ans plus tard, le club lyonnais fêtera cet anniversaire à Lille pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Il faudra patienter une semaine supplémentaire pour que les festivités se fassent à Décines. À l’occasion de la venue de Brest, le club lyonnais a annoncé que ce match sera le match anniversaire. Rendez-vous donc le dimanche 18 janvier à 20h45 du côté du Parc OL pour fêter une décennie d’évènements sportifs et autres.