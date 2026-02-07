Dans l’attente de son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL Lyonnes sait déjà quand elles recevront Wolfsburg ou la Juventus Turin. Le quart retour se tiendra le jeudi 2 avril à 21h à Décines.

C'est encore très loin dans l'esprit des joueuses et de Jonatan Giráldez. Néanmoins, c'est pourtant bien à ce moment de la saison que tout l'OL Lyonnes va être attendu. Avec le printemps qui arrivera en avril, les Fenottes sont attendues au tournant avec notamment le retour de la Ligue des champions. Directement qualifiées pour les quarts de finale après leur deuxième place en phase de ligue, elles ont évité les barrages et attendent désormais de connaitre leur adversaire.

Ce sera soit Wolfsburg, soit la Juventus Turin, deux formations déjà rencontrées durant la première phase. En se qualifiant directement pour les quarts, OL Lyonnes a décroché l'avantage du terrain et recevra donc pour le quart retour. Ce vendredi, le club a communiqué sur la date et ce sera le jeudi 2 avril au Parc OL. Malheureusement, pas de match à un horaire favorable puisque le match se jouera à 21h du côté de Décines. Néanmoins, la direction d'OL Lyonnes espère que le public répondra quand même présent.