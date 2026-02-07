À Nantes, l'OL s'en sortira aussi grâce à sa défense

Bousculé par les contres lavallois mercredi (2-0), l'OL sera confronté à une tactique similaire face à Nantes ce samedi. Et il devra se méfier.

Assez unanimement, la performance de Rémy Descamps a été saluée après la qualification face à Laval mercredi (2-0). Lors de ce 8e de finale de Coupe de France, le gardien a réalisé six parades, dont plusieurs difficiles, permettant à ses coéquipiers de l'emporter. Il faut être honnête, personne ne s'attendait à ce qu'il soit autant sollicité.

Les attaques rapides mayennaises, notamment, ont réussi à mettre en danger les Lyonnais. Ils se sont retrouvés en délicatesse lorsqu'ils perdaient le ballon dans les trente derniers mètres lavallois, alors qu'un bloc bas et compact les attendait. À Nantes ce samedi soir (21h05), l'opposition devrait adopter plus ou moins la même stratégie.

Vigilance sur le contre-pressing

Les hommes de Paulo Fonseca sont prévenus. "Le principal sera de contrôler leurs contre-attaques. Nous devons faire mieux que contre Laval : nous avons souffert des contres et notre contre-pressing aurait pu être meilleur. En première mi-temps, Clinton (Mata) s’est retrouvé en un contre un, pareil après la pause, deux-trois fois nous n'avons pas bien fait. Nous devons être plus équilibrés face à ces formations et améliorer nos transitions défensives, a confirmé le Portugais. Nous avons peut-être manqué de concentration avec la fatigue."

Paradoxalement, l'OL a semblé plus costaud dans ce domaine face à Lille (1-0), alors qu'il a subi la possession du LOSC et sa domination territoriale. Mais évidemment, ce sont deux manières distinctes de protéger sa cage. À la Beaujoire, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers auront sans doute le cuir beaucoup plus souvent. Les Nantais, seulement 19 réalisations au compteur en 20 journées, chercheront avant tout à se rassurer pour sortir de leur spirale négative.

Globalement, le 4e de Ligue 1 se montre assez fort dans ce secteur de jeu, en témoignent ses 17 "blanchissements" toutes compétitions confondues, en 31 parties. "C’est principalement ce qui nous permet de réussir cette série de victoires (11), affirmait l'ancien entraîneur de l'AC Milan. Réaliser autant de clean sheets, c'est incroyable. Défensivement, l’équipe est solide (3e derrière Lens et le PSG, NDLR), et tous les joueurs participent aux efforts." En championnat, seul le Paris Saint-Germain a terminé autant de rencontres sans concéder de but (10, soit la moitié).

Beaucoup de travail vidéo

Le fruit d'un été passé à répéter tactiquement, mais aussi d'un sentiment général qui entoure ce groupe. "C’est ce qu’on a instauré depuis le début, et les nouveaux se sont bien intégrés dans ce moule. On a vu au fil de la saison que certains commencent les matchs, d’autres ont été blessés, on n’a pas toujours joué avec les mêmes gars, mais cela montre notre état d'esprit : peu importe qui est sur le terrain, le succès est celui de chacun, et c’est l’objectif de tout le monde", rappelait Tanner Tessmann.

Dans cette période dense et intense au cours de laquelle l'OL enchaîne les affiches, savoir souffrir sans rompre est primordial. Même si le temps pour peaufiner les détails est très, très réduit. "Ce n'est pas une obsession. Je dois dire que je travaille plus l’attaque que la défense, mais les aspects défensifs individuels restent essentiels. Par exemple, ce vendredi on a étudié notre stratégie défensive, mais seulement la structure, confiait Paulo Fonseca. Nous utilisons beaucoup la vidéo pour montrer ce qui a été bien fait et ce qui peut être amélioré." Dans la perspective des chocs à venir, c'est peut-être ce qui fera la différence.