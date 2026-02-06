Médias : Samuel Umtiti (ex-OL) interviendra sur RMC

Déjà consultant sur DAZN, Samuel Umtiti s'apprête à étendre son activité médiatique. Il rejoint RMC en vue de la Coupe du monde l'été prochain.

Pour Samuel Umtiti, la retraite sportive n'est qu'un vain mot. L'ancien joueur de l'OL prépare activement sa reconversion, lui qui veut passer ses diplômes d'entraîneur. Il a par exemple réalisé un stage auprès du Paris FC à l'automne 2025.

En attendant d'obtenir les certifications nécessaires, le champion du monde 2018 poursuit ses activités médiatiques. On le retrouve par exemple sur la chaîne DAZN, qui retransmet la Serie A. Et prochainement, nous devrions le voir intervenir sur RMC. L'Équipe explique qu'il intègre la radio en vue du Mondial à venir l'été prochain.

À la radio dès dimanche

Il y tiendra le rôle de consultant durant la compétition qui se déroulera en Amérique du Nord entre le 11 juin et le 19 juillet. Mais avant le tournoi planétaire, l'ex-défenseur du FC Barcelone viendra plusieurs fois à l'antenne. On pourra l'écouter dans les émissions Génération After et L'After Foot. Il fera notamment partie de l'équipe qui débriefera le choc PSG - OM dimanche soir.

Rappelons que le natif de Yaoundé a raccroché les crampons mi-septembre, à 31 ans. Il était alors sans club et peinait à revenir d'une énième blessure.