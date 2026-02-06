OL - Lens : Pierre Sage réagit au tirage

Un peu plus d’un an après son licenciement de l’OL, Pierre Sage va faire son retour à Décines. Plus que son cas personnel, l’entraîneur lensois veut faire un coup pour les 120 ans de Lens.

Il avait coché la case du 16 mai sur son calendrier depuis le début de la saison. Finalement, Pierre Sage va revenir au parc OL un peu plus tôt que prévu. Le 3 ou 4 mars prochain, l’entraîneur de Lens reviendra sur les terres de ses débuts dans le monde professionnel pour le quart de finale de Coupe de France. Un moment qui s’annonce chargé en émotion avec un hommage appuyé. Néanmoins, il y aura avant tout un enjeu sportif à ces retrouvailles.

L’OL et Lens visent tous deux une place en finale et un titre et il y aura forcément de la déception pour l’une des deux formations dans un mois. Malgré son attachement au club lyonnais, Pierre Sage espère pouvoir réaliser quelque chose de grand à Décines. "C’est un bon match, et pour faire un beau parcours, il faut toujours faire un exploit, et on peut considérer que gagner à Lyon peut être un exploit. Donc on va se déplacer là-bas avec cette idée, et l’idée d’aller au bout pour fêter les 120 ans du club avec le plus beau cadeau, c’est-à-dire une Coupe de France, un titre que le club n’a jamais gagné jusqu’à maintenant."

Privé de titre depuis 2012, l’OL ne l’entend pas de cette oreille, même si l’enchaînement des matchs risque d’être favorable au RC Lens. Avec l’OM, le club nordiste, le Paris FC et un huitième de finale aller de Ligue Europa entre le 1er et le 12 mars, Paulo Fonseca et ses joueurs ne vont pas chômer.