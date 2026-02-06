OL : les remplaçants ont montré qu’ils partaient de loin

Face à la cascade de blessures et à l’enchaînement des matchs, Paulo Fonseca a fait tourner contre Laval. Seulement, les remplaçants habituels ont montré qu’à l’OL, il existait un gap.

La santé physique est actuellement un sujet qui préoccupe Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais va devoir serrer les dents encore 24h avant de pouvoir planifier un peu mieux ses semaines. Avec le déplacement à Nantes ce samedi (21h05), l’OL va mettre un terme à un enchainement de matchs tous les trois jours, comme c’est le cas depuis presque un mois. La formation lyonnaise l’a passé sans encombre puisqu’elle reste sur une série de onze victoires toutes compétitions confondues. Seulement, cela n’a pas été sans casse. Tout le monde se rappelle que l’OL a dû faire sans dix joueurs contre le PAOK il y a une semaine.

"On a eu des joueurs plus en difficulté"

Mercredi, contre Laval, la liste était moins longue. Toutefois, le nom des absents avait de quoi faire peur et en même temps donner de l’espoir quant à la seconde partie de saison. En attendant de savoir s’il pourra de nouveau compter sur Corentin Tolisso samedi à la Beaujoire, Paulo Fonseca n’a pas eu d'autre choix que de gérer ces bobos qui viennent contrarier le quotidien radieux de l’OL depuis deux mois. En Coupe de France, le Portugais s’est résolu à faire tourner pour "faire souffler". On pense notamment à Ainsley Maitalnd-Niles ou encore Afonso Moreira. Seulement, la prestation en dedans de l’OL contre Laval a montré qu’il existait encore un vrai fossé entre les titulaires et les remplaçants habituels.

Le couloir droit composé d’Adam Karabec et Hans Hateboer n’a clairement pas inspiré confiance. Le latéral néerlandais semble se demander comment faire avec ses pieds dès que le ballon lui arrive. Le Tchèque a perdu tout le semblant de confiance qu’il pouvait avoir sur le début de saison. Rémy Descamps a plus que tenu la baraque et heureusement pour la formation rhodanienne. "Ils ont essayé. Ce n'était pas une question mentale ou d'attitude. C'était une question de bien penser le match, de bien penser comment trouver l'espace ici. Et c'est vrai que nous avons des joueurs qui ont eu plus de difficultés pour bien faire. Ce n'est pas une question d'attitude. Je pense que les joueurs ont donné tout pour gagner le match."

Une concurrence à développer

Mais, malheureusement, l’entrée d’Afonso Moreira et sa débauche d’énergie ont changé la donne et montré tout ce qu’il manquait à l’OL sur la première mi-temps : de la profondeur, du dynamisme. S’il n’a pas voulu les enfoncer, Paulo Fonseca a clairement laissé entendre qu’il aurait attendu plus de ses habituels remplaçants, dans un match contre l’avant-dernier de Ligue 2. "Nous avons besoin de récupérer physiquement les joueurs. Ce (mercredi) soir, j'avais programmé de faire des changements à la mi-temps. C'était impossible. Avec ce résultat, c'était impossible."

Incapables de faire sauter le verrou lavallois pendant 80 minutes, les Lyonnais n'ont pas facilité la tâche de leur entraîneur, qu'ils s'appellent Endrick ou Karabec. Mais plus que ce match de Coupe de France, si l’OL veut performer sur tous les tableaux, il va avoir besoin que tous les joueurs élèvent le niveau. Le mercato hivernal a certes permis de renforcer l’effectif, il faut également que l’écart entre titulaires et remplaçants soit le plus faible possible.