OL : les remplaçants ont montré qu’ils partaient de loin

  • par David Hernandez
  • 28 Commentaires

    • Face à la cascade de blessures et à l’enchaînement des matchs, Paulo Fonseca a fait tourner contre Laval. Seulement, les remplaçants habituels ont montré qu’à l’OL, il existait un gap.

    La santé physique est actuellement un sujet qui préoccupe Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais va devoir serrer les dents encore 24h avant de pouvoir planifier un peu mieux ses semaines. Avec le déplacement à Nantes ce samedi (21h05), l’OL va mettre un terme à un enchainement de matchs tous les trois jours, comme c’est le cas depuis presque un mois. La formation lyonnaise l’a passé sans encombre puisqu’elle reste sur une série de onze victoires toutes compétitions confondues. Seulement, cela n’a pas été sans casse. Tout le monde se rappelle que l’OL a dû faire sans dix joueurs contre le PAOK il y a une semaine.

    "On a eu des joueurs plus en difficulté"

    Mercredi, contre Laval, la liste était moins longue. Toutefois, le nom des absents avait de quoi faire peur et en même temps donner de l’espoir quant à la seconde partie de saison. En attendant de savoir s’il pourra de nouveau compter sur Corentin Tolisso samedi à la Beaujoire, Paulo Fonseca n’a pas eu d'autre choix que de gérer ces bobos qui viennent contrarier le quotidien radieux de l’OL depuis deux mois. En Coupe de France, le Portugais s’est résolu à faire tourner pour "faire souffler". On pense notamment à Ainsley Maitalnd-Niles ou encore Afonso Moreira. Seulement, la prestation en dedans de l’OL contre Laval a montré qu’il existait encore un vrai fossé entre les titulaires et les remplaçants habituels.

    Le couloir droit composé d’Adam Karabec et Hans Hateboer n’a clairement pas inspiré confiance. Le latéral néerlandais semble se demander comment faire avec ses pieds dès que le ballon lui arrive. Le Tchèque a perdu tout le semblant de confiance qu’il pouvait avoir sur le début de saison. Rémy Descamps a plus que tenu la baraque et heureusement pour la formation rhodanienne. "Ils ont essayé. Ce n'était pas une question mentale ou d'attitude. C'était une question de bien penser le match, de bien penser comment trouver l'espace ici. Et c'est vrai que nous avons des joueurs qui ont eu plus de difficultés pour bien faire. Ce n'est pas une question d'attitude. Je pense que les joueurs ont donné tout pour gagner le match."

    Une concurrence à développer

    Mais, malheureusement, l’entrée d’Afonso Moreira et sa débauche d’énergie ont changé la donne et montré tout ce qu’il manquait à l’OL sur la première mi-temps : de la profondeur, du dynamisme. S’il n’a pas voulu les enfoncer, Paulo Fonseca a clairement laissé entendre qu’il aurait attendu plus de ses habituels remplaçants, dans un match contre l’avant-dernier de Ligue 2. "Nous avons besoin de récupérer physiquement les joueurs. Ce (mercredi) soir, j'avais programmé de faire des changements à la mi-temps. C'était impossible. Avec ce résultat, c'était impossible."

    Incapables de faire sauter le verrou lavallois pendant 80 minutes, les Lyonnais n'ont pas facilité la tâche de leur entraîneur, qu'ils s'appellent Endrick ou Karabec. Mais plus que ce match de Coupe de France, si l’OL veut performer sur tous les tableaux, il va avoir besoin que tous les joueurs élèvent le niveau. Le mercato hivernal a certes permis de renforcer l’effectif, il faut également que l’écart entre titulaires et remplaçants soit le plus faible possible.

    28 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 6 Fév 26 à 8 h 56

      L'avantage c'est que sur le mois de février on a que 3 matchs a gérer, et 1 semaine de repos entre chacun d'eux. ça va permettre a tout le monde de souffler, passer au kiné et se préparer doucement pour le gros mois de mars qui arrive

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - ven 6 Fév 26 à 8 h 58

        exactement !

        Signaler
    2. Avatar
      Steph Du 38 - ven 6 Fév 26 à 8 h 59

      c'est pour ceal que se sont des remplaçants !

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 02

      "il faut également que l’écart entre titulaires et remplaçants soit le plus faible possible"

      hélas on en est très loin pour certains postes

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 24

        Quand l'effectif sera au complet, sur le papier, il n'y aura pas tant de différence que ça entre titulaires et remplaçants !

        Quelques exemples de titulaire et son remplaçant :
        Moreira-Fofana, Nuamah-Endrick?, Sulc-Yaremchuk, Kluivert-Niakahté, Abner-Tagliafico, Descamps-Grief

        Signaler
        1. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - ven 6 Fév 26 à 9 h 26

          Nuamah je ne pense pas qu'il faille compter sur lui cette saisonw même si son retour fera du bien.

        2. Juni38
          Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 32

          nuamah , tu peux oublier , et au milieu ?
          le match de nartey contre laval ?
          il n'est pas prêt de remplacer coco !
          de carvaho ?
          on passe de ligue 1 à ligue 2
          hateboer pour amn : idem
          karabec ....

    4. Avatar
      Kirua07 - ven 6 Fév 26 à 9 h 06

      Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'article. Les "vrais" remplaçants sont Kluivert, Merah, Abner, Moreira, Descamps... et ils ont prouvé au contraire qu'ils avaient le niveau.

      Karabec ou Hateboer sont les troisièmes choix. Il est normal que l'équipe s'affaiblit quand il sont sur le terrain.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 19

        Comment tu peux considérer Moreira remplaçant ? Il enchaîne presque tous les matchs comme titulaire depuis des mois. En octobre 2025 oui, mais plus maintenant.

        Pour le reste je suis d'accord, même si étant donné les absents, ils ont tous eu un rôle plus important ces dernières semaines que simplement "remplaçant".

        Signaler
        1. Avatar
          Cicinho2 - ven 6 Fév 26 à 9 h 22

          Je pense qu’il veut dire qu’à la base Moreira c’est un remplaçant et qu’il a prouvé qu’il avait le niveau pour prendre la suite du titulaire pendant son absence 😉

        2. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 26

          Oui je suis d'accord là-dessus bien-sûr, mais si on prend le début de saison on avait Karabec titulaire aussi ^^

        3. OLVictory
          OLVictory - ven 6 Fév 26 à 9 h 26

          Moreira enchaîne parce que le titulaire, Fofana, est blessé. c'est excellent remplaçant, mais un remplaçant

        4. Avatar
          Kirua07 - ven 6 Fév 26 à 9 h 29

          C'est exactement ça 😉.
          Au début de la saison on aurait été content si Moreira avait seulement le niveau pour faire souffler Fofana. Le voir actuellement est bien au delà de nos espérances.

          Pour Karabec il ne joue pas avant que Mikautadze parte et de base c'est soit Nuamah soit Sulc qui sont sensé jouer pas Karabec.

      2. Avatar
        Cicinho2 - ven 6 Fév 26 à 9 h 20

        Tout à fait!
        Hateboer avait déjà du mal à Rennes...
        Le petit Himbert a dépanné en pointe mais en edf jeunes il joue sur le côté, il pourrait mettre Karabec encore plus loin sur le banc...
        Est-ce que Kamara peut jouer à droite? J’ai plutôt l’impression que c’est un pur central, mais avec la montée en puissance de Kluivert, s’il faut faire souffler Maitland-Niles, c’est peut-être Mata le mieux placé...

        Signaler
      3. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - ven 6 Fév 26 à 9 h 22

        Descamps
        Hateboer - Kamara - Kluivert - Abner
        Tessman - De Carvalho (ou Mangala un jour)
        Himbert (ou Karabec) - Merah. - Fofana (ou Moreira)
        Yaremchuk (ou Himbert)

        A part deux ou trois joueurs, l'équipe des remplaçants n'est pas dégueu non plus je trouve.
        Il s'agit d'avoir tous les joueurs disponibles déjà. Ensuite ça ira.

        Si Mangala et Fofana reviennent on a une équipe de remplaçants de très bon niveau, et encore plus quand il y aura Nuamah mais je ne compte pas sur lui cette saison, j'ai trop peur d'être déçu sinon.

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 28

          Oui et encore tu oublies (ou c'est un choix) Nuamah et Mangala. Même si cette saison ils ne sont pas réellement comptés dans l'effectif je pense.

        2. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - ven 6 Fév 26 à 9 h 30

          BadGone91.

          Oui je les ai rajoutés entre temps en modifiant mon commentaire.
          Ton commentaire a du être écrit en même temps.
          Mais en effet je ne compte pas trop sur eux cette saison, ça va être difficile avec leurs blessures.

        3. Valbranque
          Valbranque - ven 6 Fév 26 à 9 h 31

          Tessmann est titulaire.

        4. Juni38
          Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 34

          kamara yaremchuck on ne les a pas encore vu jouer , on ne sait pas quel niveau ils vont avoir .

        5. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 34

          Ah oui effectivement, bien vu 🙂

          Tesmmann je pense qu'il est en balotage avec Nartey. Tout dépend de la philosophie du coach. Soit on met un milieu plus défensif avec Tessmann, soit qui se projet plus vers l'avant avec Nartey.

        6. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - ven 6 Fév 26 à 9 h 37

          Valbranque, Tessman ça dépend du match mais pour moi Morton , Tolisso et Nartey seront devant à terme.

          Juni38,
          Oui c'est pour ça que je dis qu'il y a deux ou trois joueurs où ça reste l'inconnuw mais dans l'ensemble je trouve ça correct pour des remplaçants.

        7. OLVictory
          OLVictory - ven 6 Fév 26 à 9 h 39

          On ne sait même pas si Yaremchuck est remis de sa blessure au mollet. Une rechute d'ailleurs si j'ai bien compris.

        8. Juni38
          Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 44

          mouais on a le chic pour recruter des joueurs blessés , a un poste essentiel pour nous ou on a urgence de joueurs opérationnels .
          Satriano est arrivé sur une jambe , on recommence avec l'ukrainien .

    5. OLVictory
      OLVictory - ven 6 Fév 26 à 9 h 29

      Ce qui m'inquiète pour ces 4 gros matchs, c'est que Fofana ne revient toujours pas et que l'hypothèse qu'il soit absent jusqu'à mi-mars au moins soit chaque jour plus probable.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 36

        et si on a un ou deux autres blessés en février ( hypothèse loin d'être irréaliste vu les bourrins qu'il y a en ligue 1 ) , alors là on est mal .
        On gardera un mauvais souvenir du triste passage de rosenior à Strasbourg .

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 37

          Oui de toute façon il ne faut pas se leurrer, on n'aura jamais un groupe au complet et à 100%. Mais je pense qu'on mange notre pain noir en ce moment, et qu'on aura un effectif plus fourni par la suite.

        2. Juni38
          Juni38 - ven 6 Fév 26 à 9 h 41

          bin oui je vois les uns et les autres parler d'un effectif 100% complet , mais ça c'est de la théorie du papier .
          Dans la vie réelle , on aura toujours des absents et parfois des cadres majeurs comme tolisso , des suspendus , un forfait surprise comme tyler dimanche dernier , etc ...
          Moi je vois l'enchainement de mars très très très compliqué et il faudra balancer le déplacement au PFC sinon on va tout perdre .

        3. Avatar
          BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 9 h 45

          Déplacement au PFC ? Ah tu veux dire le match chez nous contre le PFC avant l'EL, oui je comprends.

