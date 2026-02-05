Actualités
Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern – OL (@UEFA)

OL Lyonnes : Lindsey Heaps fête son premier capitanat

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Pour son 111e match avec l'OL Lyonnes, Lindsey Heaps était capitaine contre l'OM en Coupe LFFP (4-0). Une première pour l'Américaine.

    Dans quelques mois, elle portera le maillot de Denver, aux États-Unis. Mais avant d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie, la milieu de terrain de l'OL Lyonnes a encore des objectifs à atteindre. Comme remporter une deuxième Ligue des champions, par exemple, ou glaner la première Coupe LFFP de l'histoire.

    Ce dernier point est du domaine du possible, d'autant plus que les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont laissé aucune chance à Marseille en quarts de finale (4-0). Les voilà dans le dernier carré d'une compétition dont elles sont les immenses favorites. Ce match a permis au coach espagnol de gérer les temps de jeu.

    32e capitaine de l'histoire de l'OL Lyonnes

    Lindsey Horan, au sein d'une équipe très renouvelée, était ainsi la capitaine des Lyonnaises. Une première pour elle, à l'occasion de sa 111e rencontre sous ces couleurs. Arrivée en janvier 2022, l'Américaine est devenue au fil des ans un élément majeur de la formation rhodanienne. Elle est encore très utilisée par le staff cette saison (19 apparitions, 3 réalisations), bien que son rendement apparaisse moins élevé que par le passé (pas de but en coupe d'Europe notamment).

    Son expérience n'en reste pas moins précieuse, elle qui fêtera en mai ses 32 ans. Elle est la 32e joueuse de l'histoire du club à avoir eu l'honneur de porter le brassard. Quelques jours après sa coéquipière Alice Sombah. Toutes les deux sont néanmoins très loin du record difficilement égalable de Wendie Renard (341 capitanats).

      calone - jeu 5 Fév 26 à 16 h 37

      Cela a dû lui faire plaisir et sur l’ensemble de ses Années à Ol c’est mérité.

