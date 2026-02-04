Loin d'afficher son meilleur visage mercredi soir, l'OL a été malmené par Laval et s’en est remis à un missile d'Endrick et un but de Moreira.
Sans le PSG, tout le monde se met à y croire. Depuis que le club parisien s’est fait sortir au tour précédent, les formations encore en lice savent qu’il y a une place à prendre au palmarès de cette Coupe de France. Sans titre depuis 2012, l’OL aimerait bien être à cette place. Il faudra en montrer bien plus que le visage affiché ce mercredi soir à Décines pour accrocher le quart (2-0). Contre Laval, pourtant avant-dernier de Ligue 2, les Lyonnais ont clairement été dans le dur.
Ce n’est toutefois pas la faute à une équipe totalement remaniée par Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais a certes fait des retouches dans son onze de départ, mais l’équipe alignée avait plus que fière allure. Pavel Sulc et Endrick étaient alignés en attaque, mais finalement l’absence d’Afonso Moreira s’est bien fait sentir.
Descamps sauve l'OL, Merah touche le poteau
Dans cette fraîche soirée de février, l’OL évoluait certes avec Hateboer, Karabec ou encore Merah, tous remplaçants contre Lille dimanche dernier, mais on était loin d'une équipe qui ne se connaissait pas. Néanmoins, pendant 45 minutes, ce ne fut pas l’OL souverain que l’on a pu connaitre ces dernières semaines. Avec une attaque arrêtée et sur la même ligne sans aucune profondeur, Laval n’a pas eu trop de mal à contenir ce jeu de possession stérile.
En première mi-temps, l’OL peut même s’estimer heureux de rentrer aux vestiaires à égalité. Sans un Rémy Descamps inspiré par deux fois devant Camara (10e, 29e) puis Ouaneh, le pensionnaire de Ligue 2 aurait clairement pu mettre un coup de froid sur Décines. À côté de ça, l’OL a tenté de loin, sans réussite. C’est finalement le poteau de Khalis Merah à la 33e minute qui a été le seul frisson positif lyonnais dans ce premier acte.
Endrick délivre le Parc OL
La mi-temps et le discours de Fonseca n'ont pas donné l'impression de changer grand-chose. L'OL a eu la possession mais ce fut de façon statique. Il a fallu qu'Endrick fasse parler une fois sa puissance pour obliger Hautbois à repousser en corner en fermant bien son premier poteau (56e). Conscient du manque de vitesse et de percussion de son équipe, Fonseca a alors choisi de faire entrer Himbert et Moreira à la 62e minute. Mais c'est avant tout Laval qui a encore eu une opportunité d'ouvrir la marque, sans une belle claquette de Descamps toujours sur Camara (66e).
Le public a commencé à s'impatienter et on pouvait le comprendre. L'OL n'a jamais réussi à emballer cette rencontre, poussant Laval à croire aux tirs au but ou même à l'exploit. Et puis il a fallu un éclair, une abnégation de Sulc pour débloquer tout ça. En partant du milieu de terrain, en résistant à deux défenseurs et en décalant en bout de course Endrick, le Tchèque a permis à son compère de fusiller Hautbois. Une délivrance pour tout un stade à dix minutes de la fin, mais Descamps a encore dû s'employer dans le temps additionnel pour éviter le scénario catastrophe. Sur le contre, c'est finalement Moreira qui a fait le break après un jeu à deux mal négocié par Sulc et Endrick.
Merci Descamps
Pour le reste... Très insuffisant
Deux superbes buts, dans un match qui s'est avéré être bien plus compliqué que ce que j'imaginais les jours précédents, je le reconnais, car je croyais sincèrement qu'on aurait marqué plus rapidement et plus facilement.
Mais justement, il faut saluer notre adversaire, peut-être grâce à la "magie" de la coupe de France : ils n'ont pas fait que défendre, comme on pouvait pourtant s'y attendre au regard de leur situation en Ligue 2 d'une part, et parce qu'ils affrontaient un club du haut de tableau de Ligue 1. Qui plus est en déplacement.
Cela a donné plus de suspens que ce que j'imaginais.
Sans Rémy, homme du match selon moi, cela aurait pu être une autre histoire...
Sinon, je crois que je suis amoureux d'Endrick avec ses 5 buts en 5 matchs sous nos couleurs il me semble (plus une passe dé).
Pourtant, j'ai une compagne et une fille, est-ce normal ?
Bref, qualification en quarts, et 11e victoire de suite : qu'est-ce que ça fait du bien d'être supporteur de l'OL, par opposition aux dernières saisons où c'était souvent une douleur de l'être !
Merci à l'équipe, et merci aussi à Paulo pour ses choix de joueurs et ses tactiques et ses changements qui font mouche malgré les doutes qu'on a parfois.
Il faut dire ce qui est : même si nous n'avons pas forcément été tous convaincus depuis son arrivée, notamment à cause de ses 6 premiers mois pas vraiment parfaits, nous avons un entraîneur de qualité.
Il a commis des erreurs, mais depuis cet été et qu'il peut choisir ses joueurs, les préparer chaque jour cette saison, il faut reconnaître qu'il gère.
PS : merci j.f.ol pour avoir mis un nom sur l'excellent commentateur qu'est Philippe Genin.
Comme quoi, certains journalistes - lui comme ceux d'O&L - valent le coup d'être écoutés ou lus !
PS 2 : c'est le retour des mes analyses ou tout du moins ressentis sur nos matchs. Ça change de mes écrits laconiques dus à un manque de motivation à cause de ce que proposait notre équipe ces dernières années...
Ah tiens, je suis content d'entendre parler de Pippo Genin, commentateur de la serie A à la belle époque. C'est pas le plus précis sur le football, mais c'est effectivement l'un de mes préférés. Un vrai passionné. Un commentateur qui sait fait monter la sauce. Et y aura toujours un moment de rigolade avec lui ! Pour moi qui suis (ou étais...) fan de la série A, sa voix et son rire unique sont une vraie madeleine de Proust. Et c'est toujours un moment de plaisir quand je vois qu'il va commenter.
Et Grace a Descamps aussi, pour moi c'est l'homme du match
Descamps impeccable. Ça a été laborieux , on filait le ballon sans l accompagner , sans faire d appel face a une équipe regrouper forcément il ne se passe rien. Sulc semblait même tellement énervé qu il s' est battu comme un diable pour pousser le ballon a endriks pour l' ouverture du score. Sacré frappe le brésilien. Par contre le 2 contre le gardien , J ai pas compris le principe , heureusement que moreira la met au fond derrière. Karabec en dessous de tout, on l a déjà vu bien meilleur que ca. Niakate et mata propres derrière, on a de la chance de les avoir. Pour le reste c était très bof même morton. Bref un match de coupe ou les adversaires en voulaient plus que nous. Bravo pour leur bravoure, ils ne leur a pas manqué grand chose pour nous faire tomber. Quand on s' en remet au individualité pour marquer, c est pas bon signe. Ol entre dans le dur dans une période complexe. Vivement le retour des blessés.
Bravo Descamps, on reste dans la coupe grâce à lui. Faudra que les fâcheux s'en souviennent...
Lorient et Toulouse qualifié
Nice a égalisé, il va y avoir les tirs aux buts
Nice a mis un but a la 99eme
Aucune surprise au final sur les 8 matchs, dommage.
Dommage dommage, ça aurait pu être ol.
Bravo aux lavalois..
Si ce match peut nous permettre de dégonfler un peu les têtes ca sera bien, on a rien gagner, on est encore tres loin de nos objectifs.
Merci Descamps homme du match
Je ne crois pas que ce soit les têtes qu'il faille dégonfler. Mais plutôt recharger les batteries. On est vraiment dans le dur, entre les petits bobos, retour de blessure, blessure ou grosse fatigue.
Pour moi, c'est justement l'état d'esprit et la rigueur qui nous ont permis de gagner contre Lille et ce soir ! Je suis persuadé que les années précédentes, on perd l'un des 2 matchs, voire les deux.
On ne pourra pas accuser les joueurs de suffisance pour cette fois. Il n'y a qu'à voir dans quel état finissent Sulc et Endrick, littéralement plus en état de tenir debout. Ça a été compliqué parce que ça l'est toujours, Descamps nous a bien rappelé qu'il a déjà gagné deux fois cette coupe, mais au final on passe comme on le devait.
Tout à fait d'accord ! Il n'y a qu'à voir la dernière action à 2 contre le gardien. Sulc est tellement cramé qu'il fait n'importe quoi. Les 2 ont complètement explosé sur cette action. Au coup de sifflet final, tout le monde était couché 😄
Ils ont été au bout. Et ça va être un problème à l'avenir. Espérons que Iaremchuk et d'autres arrivent à gommer ce problème !
ça inquiete car dans 3j c'est à nantes ...
Il y a des joueurs rincés complet
heureusement certains ont pu se reposer
Je crains la blessure d’Endrick qd même ou alors il est déjà rôdé comme un vieux briscard
Vive le Descamps de ce soir !
Ha oui elle est pour lui celle là
Et puis on peut dire ce qu'on veut sur le match qui n'a pas été beau, mais alors le but d'Endrick et l'action de Sulc qui y mène... Bwaaah...
9 joueurs sur 10 se laissent tomber, les Lavallois jouaient là dessus ils faisaient faute sur faute au milieu, impossible de jouer….Et Buquet qui laissait faire 🙄
Ah bah là s'il avait pas laissé faire, on obtenait coup-franc et Endrick ne marquait pas son but 🙂
Terrible coup sifflet de buquet en 1e mi-temps, ou Endrick se relève immédiatement après la faute et repart au but. C'est limite un geste technique de se relever aussi vite comme ça ! Je suis très curieux de voir s'il va être capable de le refaire ou si c'était juste un coup de bol. Car sinon, Endrick a peut être trouvé un moyen de continuer une action que l'adversaire pense stopper par une faute. C'est la 1e fois que je vois un joueur se relever comme ça, d'un coup, et repartir pleine balle après un roulé boulé ! Ça m'a scié !
un de nos plus mauvais match depuis longtemps.
Merci à Descamps, il a gagné la possibilité de jouer d'autres matchs.
Oui mais il y avait du répondant en face. En ligue 2 ça joue bien au football, même une équipe comme Laval qui est en bas de tableau à montrer un beau visage, bien plus joli que certaines équipes de ligue 1.
C'est la coupe de France, c'est toujours comme ça quand on avance dans les tours. Laval aussi ils étaient proches du stade de France ! Et comme depuis 150 ans de coupe de France, l'objectif est toujours le même : se qualifier. Un mauvais match ? Et alors ? On est qualifiés.
Quel duo Pavel l’inarrêtable et Endrick l’éclair , magnifique but ! Ainsi que Afonso le torpille pour finir !
Franchement ce match est presque laborieux mais c’est comme ça au coupe de France , c’est très difficile !
Un grand merci Descamps le rempart.
Allez OL !
J’espère qu’il y a pas de blessée après ce match , je doute pour Endrick.
On sent clairement que la fatigue se fait sentir.
Ça commence à tirer sur les organismes.
Il suffit de voir que certains sont dans le dur, même derrière.
Et puis Karabec, c est juste plus possible.
C est pas la fatigue pour lui, mais techniquement, même son pied gauche qui était censé être son points fort est à la dérive.
Il ralenti le jeu, il repique pour finir par une passe latérale ou alors une passe ratée.
On passe mais Laval méritait mieux.
Hâte que le match de Nantes soit passé histoire que les joueurs aient 1 semaine.
Les organismes sont fatigués, les absences se font sentir.
Face à Lille et ce soir, on gagne mais ça ne va pas pouvoir durer.
Oui ca va etre dur samedi soir..
O&L, ne cherchez pas très longtemps pour le top du match !😜
Il y a déjà unanimité. Ce soir il n'y a pas photo .
Le flop, j'ai ma petite idée, mais je ne dénonce pas ! 😉
Bon, un petit Allez l'OL malgré tout !
Il manquait assurément un Tolisso.
Complètement.
Buquet se laissait abuser en plus il fallait un aboyeur.
Je ne suis pas d'accord : le second but est accordé en CSC.
Ben, le tir de Moreira n'est pas cadré, il est dans les gants du gardien qui le bloque mal.
Il est cadré mais je crois que la gardien repousse sur sa propre jambe qui fait rentrer le ballon.
Oui il est repoussé dans un premier temps (donc cadré) mais c’est le gardien qui la rabat dans son but en tombant….
Un belle toile quoi 😅
On a laissé beaucoup d’énergie ce soir, Nantes se frotte les mains 😭
AMN, et Moreira auront un peu soufflé, espérant le retour de Kluivert.
Mais les solutions sont maigres en attendant le retour des blessés.
On va sûrement voir un Antho des grands soirs.
Les commentaires de beinsport, c est vraiment n'importe quoi.
Digne de France tv
Faut savoir se sortir de ces matchs pièges, le signe des grandes équipes ...
Faut pas croire que le Barça ou le Real ne concedent jamais d'occasion dans les matchs qu'ils gagnent
Les grandes équipes ont toujours un grand gardien et nous, on l'a vu ce soir avec Descamps et quand on a des endrick, sulc ou moreira devant, forcément on fini par marquer ...
Merci à notre gardien, qui est l'homme du match
Pour le reste c'était brouillon dans les transmissions et le placement.
Bravo aux Lavallois, en ayant cette rigueur, ils devraient se sauver en Ligue2
Descamps... non seulement decisif, mais que ca fait plaisir un gardien qui sort et qui capte des centres.
Deux trois tres bonnes relances en plus., pour parfaire un tres gros match.
Bravo a lui.
Facile de dire ca, mais j espere que les lavallois se sauveront en L2.
C'est là qu'on voit que sans les titulaires au milieu et en défense, c'est compliqué.
Surtout quand l'equipe d'en face propose cette opposition et avec la mentalité de gagner du temps sur chaque ballon arrêté. C'est évidemment le jeu face à une équipe 17eme de L2, mais que c'est moche.
Descamps homme du match sans hésitation.
Karabec décevant. Hadeboer aussi, on comprend mieux pourquoi AMN enchaîne les rencontres.
Merci Sulc!
bon positivons: ça se voit que l’on a une bonne main cette saison , car au cours d ´un match comme celui ci , on se serait naufragé en d’autres temps. on s’aperçoit également de l’importance de Coco dans le rayonnement de l’équipe . un seul être vous manque ….
L’essentiel est la qualif, c’était dur mais Laval a refusé le jeu c’était hyper compliqué. Karabec le pauvre il aime les espaces, il n’a rien eu….
Buquet a été trop complaisant, c’est trop facile de se coller et agripper son adversaire s’il y a jamais de cartons.
Et le gain de temps, une minute de temps additionnel en première mi-temps c’est du foutage de gueule.
Heureusement le football a gagné ce soir et Endrick a nettoyé la lulu^^
Karabec il aime les espaces? Mais il est lent, c'est pas un joueur fait pour ça.
Justement il est trop lent dans sa gestuelle pour les petits espaces. Il n’aime pas les duels il aime l’espace.
Car lancé faut pas se méprendre il court quand même.
C’est pour ça qu’en 10 franchement ça me parait difficile.
Le match était très très laborieux... J’espérais au fond que l’on marque vite pour éteindre rapidemment tout espoir mais au fur et à mesure les Lavallois se disaient mais pourquoi’pas ? Ce n’est ni un match oú l’on a bien fait tourner, ni un match où on a pu s’économiser. Néanmoins, c’est un match de coupe et les Gones ont su l’emporter, ce n’est jamais facile et la tâche n’est pas à minimiser ! Nantes samedi ? Très probablement la fin de notre série : nos joueurs sont cramés COMPLET
Heureusement que le marathon à 2 matchs par semaine prend fin ce week-end
Merci Descamps encore un gros match, toujours au rendez-vous !
Quel guerrier ce Sulc ! Il faut voir la rage qu'il a mise pour rester debout malgré les assauts répétés des Lavallois et passer un caviar à Endrick
Et l'arbitre a été intelligent sur l'action car il aurait pu siffler
Ca aurait été du sabotage, il a rebondi instantanément sur ses pieds
Sans vouloir chercher d'excuses à une prestation insuffisante, y a quand même 3 points qui peuvent expliquer la fausse note :
1/ même avec l'équipe type on sera toujours en galère contre les équipes qui garent le bus (et là ça tenait plus de l'embargo que de la défense), on n'a pas la qualité technique dans les petits espaces et c'est pas le style de la maison cette année.
2/ le couloir Karabec-Hateboer ça frôle l'indigence ! Le 1er a visiblement lâcher l'affaire et le 2e traîne une charette mais sans les boeufs.
3/ Sulc à gauche c'est une hérésie! J'ai cru revoir ses 1er matchs avec nous quand il était tout perdu sur le terrain. Il revient dans l'axe et en 10-15 minutes il te sort la course du siècle sur le but d'Endrick.
Bref on gagne et certains ont pu souffler! 11 à la suite c'est tout ce que je retiens ce soir!
Paradoxalement une nouvelle victoire , mais qui inquiete pour samedi