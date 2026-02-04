OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi

Ce mercredi à 15h, OL Lyonnes fait son entrée en lice dans la Coupe LFFP. Face à l’OM, les Lyonnaises seront arbitrées par Audrey Gerbel.

Elles ne se quittent décidément plus. Deux semaines après un match de Coupe de France, Lyonnaises et Marseillaises se retrouvent ce mercredi après-midi à Décines (15h) pour la Coupe LFFP. Si l'OM a déjà connu un premier tour de phase de groupe, ce quart de finale correspond à l'entrée en lice d'OL Lyonnes dans la compétition. Seulement deux matchs pour atteindre une première finale dans cette saison 2025-2026. L'objectif est donc clair ce mercredi au GOLTC : la qualification et rien d'autre pour Jonatan Giraldez et ses joueuses, sans quelques cadres.

Un match disponible gratuitement

Pour ce troisième affrontement entre les deux formations, Audrey Gerbel sera l'arbitre centrale. Elle sera assistée par Siham Boudina et Mélissa Rossignol. Joana Das Neves aura pour mission l’annonce des changements et du temps additionnel. À noter que ce match sera diffusé gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de la Première Ligue.