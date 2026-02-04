Actualités
Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi à 15h, OL Lyonnes fait son entrée en lice dans la Coupe LFFP. Face à l’OM, les Lyonnaises seront arbitrées par Audrey Gerbel.

    Elles ne se quittent décidément plus. Deux semaines après un match de Coupe de France, Lyonnaises et Marseillaises se retrouvent ce mercredi après-midi à Décines (15h) pour la Coupe LFFP. Si l'OM a déjà connu un premier tour de phase de groupe, ce quart de finale correspond à l'entrée en lice d'OL Lyonnes dans la compétition. Seulement deux matchs pour atteindre une première finale dans cette saison 2025-2026. L'objectif est donc clair ce mercredi au GOLTC : la qualification et rien d'autre pour Jonatan Giraldez et ses joueuses, sans quelques cadres.

    Un match disponible gratuitement

    Pour ce troisième affrontement entre les deux formations, Audrey Gerbel sera l'arbitre centrale. Elle sera assistée par Siham Boudina et Mélissa Rossignol. Joana Das Neves aura pour mission l’annonce des changements et du temps additionnel. À noter que ce match sera diffusé gratuitement sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Coupe de France : sans le PSG, l'OL nourrit logiquement des ambitions

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Coupe de France : sans le PSG, l'OL nourrit logiquement des ambitions 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi 10:15
    Rémi Himbert lors d'OL - Lille
    Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL 09:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ? 08:00
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : Endrick a souhaité "bonne chance" aux jeunes prêtés 07:30
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés 03/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux" 03/02/26
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL 03/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas 03/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal 03/02/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval 03/02/26
    Les supporters de l'OL contre Manchester United
    OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel 03/02/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement 03/02/26
    Titouan Thomas, milieu de Laval
    Contre Laval, l’OL va retrouver deux anciens de l’Académie 03/02/26
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL 03/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut