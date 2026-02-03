Actualités
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert et Khalis Merah lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux"

  • par Razik Brikh

    • À 17 ans, Rémi Himbert vit un rêve éveillé avec son club formateur. Très lucide sur le milieu du football, le jeune attaquant de l'OL tient à garder les pieds sur terre. 

    Ses premiers pas en pros

    "C’est une nouveauté de pouvoir faire mes premiers matchs en professionnel. J’avais eu la chance de reprendre en juillet (dernier) avec les pros. Cela m’avait donné un peu d’expérience. C’est sûr que de pouvoir être dans un groupe incroyable et de pouvoir enchaîner les victoires, j’apprends énormément. Ce sont des sentiments exceptionnels. Déjà de pouvoir évoluer devant nos supporters avec de belles ambiances, je ne pouvais pas rêver mieux. De ponctuer ce premier match (contre le PAOK) avec un but, c’était une grande fierté. Cela me donne envie de retourner au Groupama Stadium et d’encore marquer des buts. Je me projette à l’OL."

    Intégration

    "J’ai la chance de sortir du centre de formation. Le fait d’avoir des Lyonnais dans le groupe fait que l’intégration est beaucoup plus facile. On a de la chance, car le groupe vit très bien, que ce soit les étrangers, ceux qui ne sont pas formés ici et formés à l’OL, tout le monde s’entend très bien. Avec Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et des jeunes de mon âge comme Khalis Merah et Mathis de Carvalho, l’accueil est plus simple. Les joueurs expérimentés sont bienveillants et disponibles avec nous. Ils nous disent de jouer avec de la personnalité, ils nous mettent à l’aise pour qu’on s’exprime, qu’on puisse jouer notre jeu."

    "Mbappé m'a beaucoup marqué"

    Engouement

    "Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de moi. Cela me donne envie de rester humble et de travailler encore plus, car je me dis que si je peux marquer un but, je peux en marquer d’autres. C’est à moi de continuer à travailler. Dans ce groupe, je suis très bien entouré, que ce soit par le staff (technique) ou par les autres joueurs. C’est à moi de garder la tête sur les épaules. Avec le travail cela va payer."

    La famille

    "Ma famille essaie de venir me voir jouer quand ils peuvent. Ils sont venus lors du premier match et également lorsque j’ai marqué mon premier but. Avec la distance, ce n’est pas évident, car mes parents travaillent et ma grande sœur fait des études en Belgique. Lorsqu’ils ont l’occasion de venir, ils viennent, mais j’ai été habitué à rester seul, comme je vis au centre de formation."

    Memphis et les modèles

    "Je continue de regarder les buts de Memphis Depay. Il faut s’inspirer de tout le monde. J’ai aussi beaucoup regardé jouer Bradley Barcola. Il y a un joueur qui a beaucoup marqué ma génération, c’est Kylian Mbappé. Je m’inspire de ces gestes. Récemment, il est passé au poste de numéro 9 et c’est très intéressant."

    Laisser un commentaire

