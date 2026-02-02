Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur le succès de l'OL contre Lille avec le premier but de Noah Nartey. Il a également été question de mercato avec l'arrivée de Roman Yaremchuk.

Le dix à la suite. Dimanche, l'OL a gagné son dixième match de suite toutes compétitions confondues. Une série qui permet au club lyonnais de bien figurer de partout. Avec le succès contre Lille, l'OL recolle au podium en revenant à égalité avec l'OM, troisième de Ligue 1. Avec la première place en Ligue Europa et le huitième de finale de Coupe de France contre Laval, ce mercredi (20h30), Paulo Fonseca et ses joueurs peuvent nourrir de belles ambitions dans cette seconde partie de saison.

Dans la dynamique actuelle, l'entraîneur lyonnais ne manque pas de souligner les absents avec Corentin Tolisso, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico. Autant d'indices qui poussent à l'optimisme alors que la cellule de recrutement de l'OL a tenté d'étoffer le groupe lyonnais avec les arrivées d'Endrick, Noah Nartey et depuis ce lundi Roman Yaremchuk.