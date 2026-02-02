Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur le succès de l'OL contre Lille avec le premier but de Noah Nartey. Il a également été question de mercato avec l'arrivée de Roman Yaremchuk.

    Le dix à la suite. Dimanche, l'OL a gagné son dixième match de suite toutes compétitions confondues. Une série qui permet au club lyonnais de bien figurer de partout. Avec le succès contre Lille, l'OL recolle au podium en revenant à égalité avec l'OM, troisième de Ligue 1. Avec la première place en Ligue Europa et le huitième de finale de Coupe de France contre Laval, ce mercredi (20h30), Paulo Fonseca et ses joueurs peuvent nourrir de belles ambitions dans cette seconde partie de saison.

    Dans la dynamique actuelle, l'entraîneur lyonnais ne manque pas de souligner les absents avec Corentin Tolisso, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico. Autant d'indices qui poussent à l'optimisme alors que la cellule de recrutement de l'OL a tenté d'étoffer le groupe lyonnais avec les arrivées d'Endrick, Noah Nartey et depuis ce lundi Roman Yaremchuk.

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier 19:32
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions 18:55
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt 18:02
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 16:40
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 15:50
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 15:00
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 14:10
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 13:06
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 12:30
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 11:00
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 10:15
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut