OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait

Débarqué à l’OL il y a deux semaines, Noah Nartey devait connaitre une première sur le banc dimanche contre Lille. L’absence de Tyler Morton a tout bouleversé et a propulsé le Danois comme sauveur.

"Il y a de belles histoires dans ce groupe". Au moment d’être interrogé sur la première de Noah Nartey, Moussa Niakhaté n’a pas manqué de souligner le côté rocambolesque des débuts du Danois avec l’OL. Vendredi, Paulo Fonseca considérait que sa deuxième recrue de l’hiver n’était pas suffisamment prête pour débuter avec sa nouvelle équipe. Débarqué le 19 janvier, Nartey était encore en pleine phase d’apprentissage, lui qui a manqué les deux matchs de Ligue Europa car non-qualifié et le déplacement à Metz pour suspension.

Alors, en guise de première convocation avec le groupe lyonnais, Paulo Fonseca lui avait réservé une place sur le banc. Pas une punition, mais la possibilité de ressentir l’ambiance du Parc OL, l’intensité d’un match de Ligue 1 avant d’entrer sur la pelouse "suivant les possibilités, nos besoins". Finalement, tout le plan s’est effondré en quelques heures, la faute à Tyler Morton. L’Anglais était attendu comme le métronome du jeu rhodanien contre Lille, en l’absence de Corentin Tolisso, il a finalement brillé par son absence. La faute à un virus aussi costaud, au point de lui donner une bonne fièvre. De quoi faire dire, dans un sourire, à Niakhaté que le coach "n’a pas menti, Noah ne devait pas être titulaire".

Une prise de confiance au fil du match

Il l’a bien été dimanche après-midi dans un choc face au LOSC à double tranchant. Débuter par un tel match à enjeux peut couper l’herbe sous le pied. D’ailleurs, les premières minutes du Danois ont été plutôt discrètes. Comme s’il essayait de trouver sa place dans ce nouveau terrain de jeu qu'est le Parc OL, pas aidé il est vrai par les permutations incessantes des milieux lillois. Et puis, au fil des minutes, l’ancien de Brondby a commencé à prendre confiance, montrant une partie de sa panoplie technique.

Double contact, coup du sombrero ou passes de l’extérieur du pied, Noah Nartey n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds. En l’absence de Tolisso et Morton, cette aisance n’a pas été de trop, même si l’international espoir danois n’a pas encore l’influence des deux joueurs cités. En le titularisant, Paulo Fonseca a également envoyé un message de confiance à sa jeune recrue. "J’ai beaucoup pensé à la possibilité d’avoir Khalis (Merah) ou Mathys (De Carvalho). Mais nous avons vu de bonnes choses chez Noah et j’ai parlé avec lui. Je pensais que ce serait difficile de faire les 90 minutes, mais il l’a fait. C’est un joueur qui a de la qualité avec le ballon."

"Le foot est fait d'opportunités"

Cela s’est vu notamment sur du jeu sous pression, mais c’est finalement défensivement qu’il a abattu un très gros travail. Paulo Fonseca ne regrette ainsi pas son choix et le malheur des uns fait le bonheur des autres. "C’est le football. Parfois, une opportunité se présente et il ne faut pas la rater. Je crois que je l’ai saisie ce dimanche." De remplaçant à titulaire, Noah Nartey est même devenu le héros de cet après-midi dominical, en reprenant parfaitement un centre en retrait de Ruben Kluivert, qui "a été incroyable sur son débordement".

Buteur pour sa première, Nartey suit les traces d’Endrick, l’autre recrue hivernale, qui avait également marqué pour sa première avec l’OL… contre Lille. "Les nouveaux s'intègrent très vite dans notre équipe. Depuis l'année dernière, déjà, soulignait capitaine Niakhaté. À chaque fois qu'il y a un nouveau, on essaie de le mettre dans les meilleures dispositions." Cet état d’esprit est la clé de la réussite de cet OL 2025-2026 et quelque chose nous dit que celui du jeune milieu matche parfaitement.