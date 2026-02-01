Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc

Ce dimanche, le choc entre l’OL et Lille sera amputé de plusieurs jolis noms dans les deux effectifs. Bruno Genesio compte pas moins de sept joueurs blessés pour la venue à Décines.

Jeudi soir contre le PAOK, Paulo Fonseca avait une équipe de titulaires sur le flanc. Avec dix joueurs absents pour blessure et non-qualification, l’entraîneur de l’OL avait dû bricoler. Ce dimanche, le Portugais peut compter sur plusieurs renforts. Pavel Sulc et Endrick sont de nouveau disponibles, au même titre que Noah Nartey et Hans Hateboer. La case infirmerie reste toujours bien remplie (Tagliafico, Tolisso, Nuamah, Mangala, Fofana, Ghezzal), mais Lille a son mot à dire sur la question.

André pas vraiment à 100%

Au Parc OL, Bruno Genesio peut compter sur Benjamin André, qui avait loupé les trois derniers matchs mais qui a effectué son retour en Ligue Europa jeudi. Le capitaine lillois estime que son épaule reste contraignante, mais il ne fera pas de mal dans l’entrejeu. À côté de ça, les Dogues doivent faire sans Ousmane Touré et Hamza Igamane, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés. Marc-Aurèle Caillard est lui aussi à l’infirmerie, après avoir rechuté au coude, tout comme André Gomes (reprise), Osame Sahraoui (pubis), récemment opéré, Nabil Bentaleb (épaule) et Thomas Meunier (ischio-jambier).