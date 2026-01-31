Actualités
Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
Noah Nartey, nouveau milieu de l’OL (@OL)

OL - Lille : premier groupe pour Noah Nartey, retour de Pavel Sulc

  • par Gwendal Chabas
  • 9 Commentaires

    • L'OL affrontera Lille dimanche avec sa dernière recrue Noah Nartey. Le milieu de terrain est dans le groupe, tout comme Pavel Sulc.

    Après la classe biberon jeudi contre le PAOK (4-2), on note plusieurs retours dans le groupe lyonnais. Les jeunes sont, en majorité, toujours là, notamment ceux ayant pu s'exprimer en Ligue Europa. Mais l'effectif retrouve un peu de consistance avec Hans Hateboer, Pavel Sulc et Endrick. On retient également pour ce match à domicile face à Lille dimanche (15 heures) la première de Noah Nartey.

    Arrivé le 19 janvier dernier, le milieu de terrain était suspendu pour le déplacement à Metz le week-end dernier. Il pourrait donc faire ses débuts avec l'Olympique lyonnais ce 1er février. En revanche, Paulo Fonseca a bien précisé qu'il était encore un peu court pour être titulaire.

    Encore pas mal d'absents

    Parmi les absents, on soulignera les présences à l'infirmerie de six éléments. Nous avons Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Orel Mangala, Rachid Ghezzal, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Appelés en coupe d'Europe, Enzo Molebe et Prince Mbatshi laissent leur place.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick, Moreira, Rodriguez, Himbert, Hamdani

    9 commentaires
    1. Avatar
      MIMI38 - sam 31 Jan 26 à 19 h 05

      nos sardines preferés qui continuent leur cauchemar....les gones , s il vous plait , je vous en supplie...ne vous ratez pas demain !!!

      1. janot06
        janot06 - sam 31 Jan 26 à 19 h 13

        En effet, l'Oèmeuh qui menait 2-0 à 10mn de la fin sur le terrain du Paris FC a pris deux buts à la fin du match dont le dernier sur péno à la 94ème minute.
        Un succès demain nous ferait revenir à leur hauteur en nombre de points.

      2. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 31 Jan 26 à 19 h 18

        Ils me font trop marrer les sardines, et ils en prennent un dans le temps additionnel ! Le karma ?...
        Ça va bouillir chez eux et De Zerbi a chaud aux fesses...

        ALLEZ LES GONES, plus qu'a faire le boulot.
        Il n'y a qu'un SEUL Olympique ! 💪😜

    2. Avatar
      olgoneforever - sam 31 Jan 26 à 19 h 13

      Alors les comiques du sud viennent de nous faire encore bien rire ...
      Bon le PFC nous l'avait aussi fait à l'envers mais ils étaient nettement supérieurs à aujourd'hui.
      J'ai regardé le match et mise à part Greenwood ce n'est pas si costaud les chouchous des médias.
      A nous demain de jouer. Objectivement nous avons la qualité pour le podium .

    3. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - sam 31 Jan 26 à 19 h 22

      Si ce dimanche à 21h y a toujours le match, je m’interrogerai sur le temps additionnel donné.

    4. Avatar
      Interol - sam 31 Jan 26 à 19 h 40

      Quand on se compare à l'OM à coup de "l'OM est plus fort", ne jamais oublier que l'OM se met le feu tout seul tous les ans ! Peu importe le niveau de l'équipe, le pourquoi du comment, il y a toujours quelque chose ! Et c'est toujours aussi drôle !
      On a perdu la crise de novembre du psg, mais heureusement l'OM conserve ses traditions et sa culture !

    5. Avatar
      Poupette38 - sam 31 Jan 26 à 19 h 53

      HS. Les jeunes lyonnais viennent de s'imposer 1 - 4 à Hyères en 16e de finale de Gambardella

      Le groupe avec 5 "jeunes gones" 😍

      Il est en pleine forme Dede 69 😉

      🙏 ❤️ 💙

    6. Avatar
      Ahtmos - sam 31 Jan 26 à 20 h 07

      Bon ben on a notre destin entre les mains pour se qualifier en ldc l'année prochaine et de deux manières différentes maintenant. Gagner l'EL ou finir top 3. Il s'agit maintenant d'être sérieux et serein contre Lille et on aura fait un pas de plus vers le top 3.
      C'est l'objectif de tout le groupe, même s'ils n'osent pas le dire tout le monde le sait. J'ai hâte de voir le match demain avec l'entrée de nartey peut être et le retour de sulc moreira endrick en attaque. Morton merah tessman au milieu a priori et la défense peut être que amn va souffler avec mata a droite kluivert et niakhaté dans l'axe et Abner a gauche.

    7. Avatar
      gOLdorak - sam 31 Jan 26 à 20 h 20

      On peut rattraper l'OM et laisser Lille à sept points.

      Si je connais bien le sens de l'humour du club, on va donc perdre demain. C.Q.F.D.

