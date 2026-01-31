L'OL affrontera Lille dimanche avec sa dernière recrue Noah Nartey. Le milieu de terrain est dans le groupe, tout comme Pavel Sulc.

Après la classe biberon jeudi contre le PAOK (4-2), on note plusieurs retours dans le groupe lyonnais. Les jeunes sont, en majorité, toujours là, notamment ceux ayant pu s'exprimer en Ligue Europa. Mais l'effectif retrouve un peu de consistance avec Hans Hateboer, Pavel Sulc et Endrick. On retient également pour ce match à domicile face à Lille dimanche (15 heures) la première de Noah Nartey.

Arrivé le 19 janvier dernier, le milieu de terrain était suspendu pour le déplacement à Metz le week-end dernier. Il pourrait donc faire ses débuts avec l'Olympique lyonnais ce 1er février. En revanche, Paulo Fonseca a bien précisé qu'il était encore un peu court pour être titulaire.

Encore pas mal d'absents

Parmi les absents, on soulignera les présences à l'infirmerie de six éléments. Nous avons Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Orel Mangala, Rachid Ghezzal, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Appelés en coupe d'Europe, Enzo Molebe et Prince Mbatshi laissent leur place.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick, Moreira, Rodriguez, Himbert, Hamdani