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Clinton Mata lors de Celta - OL
Clinton Mata lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Avant d'affronter l'OL, le Celta n’a jamais gagné en France

  • par Elohan Latta

    • Ce jeudi, l’OL reçoit le Celta pour le 8e de finale retour de Ligue Europa. En France, le club espagnol n’a jamais connu le succès.

    Une semaine après la première manche (1-1), l’Olympique lyonnais retrouve le Celta au Parc OL ce jeudi (18h45). Quatre jours après leur déplacement périlleux au Stade Océane (0-0), les coéquipiers de Noah Nartey devront être au rendez-vous de l’un des matchs les plus importants de leur saison. Bien qu’en ballotage favorable après un nul obtenu loin de leurs bases, les Rhodaniens ne doivent pas relâcher leur vigilance. Comme l’a rappelé le coach galicien Claudio Giráldez après le premier acte, les Espagnols "ont encore beaucoup à dire dans cette confrontation".

    Des revers face à Marseille et Lens

    Et pour espérer changer la donne à Décines, les coéquipiers de Iago Aspas devront faire table rase de leur passé sur le sol hexagonal. Lors de leurs deux déplacements en France, aucun n’a été couronné de succès. Le premier, face à Marseille en quarts de finale de la Coupe UEFA 1998-1999, s’était soldé par une défaite 2-1. Un résultat qui avait condamné le Celta, incapable de renverser la vapeur au match retour (0-0).

    L’année suivante, bis repetita au même stade de la compétition face au RC Lens. Les deux formations s’étaient neutralisées au stade Balaídos (0-0). Mais les Lensois étaient venus à bout de leurs concurrents du nord-ouest de l'Espagne au match retour (1-2). Pour ce troisième déplacement, cette fois-ci dans le Rhône, les Bleus et Blancs espèrent briser cette mauvaise passe en repartant du territoire français avec une victoire. Et donc la qualification pour les quarts de finale en poche.

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