Comme l’OL, le Celta de Vigo a été tenu en échec

Jouant également dimanche, le Celta de Vigo a concédé le nul face au Betis (1-1). Les joueurs de Claudio Giraldez restent sixièmes en Liga.

Les limites de l’effectif ont poussé Paulo Fonseca à ne pas tout changer dimanche après-midi face au Havre (0-0). Toutefois, cinq joueurs avaient intégré le onze par rapport à celui qui avait débuté trois jours plus tôt à Vigo (1-1) en huitième de finale de Ligue Europa. Malgré l’importance des points à prendre en Ligue 1, l’entraîneur portugais a aussi pensé au match retour contre les Espagnols, jeudi (18h45) à Décines. Son homologue galicien, Claudio Giraldez, en a fait de même dans le match de Liga du Celta.

Le Celta manque une occasion de recoller au Betis

Jouant aussi dimanche, la formation du nord-ouest de l’Espagne n’avait pas le même visage que celui en Ligue Europa. Pas moins de sept changements pour le Celta au moment d’affronter le Real Betis. Un match important qui aurait pu relancer les coéquipiers de Iago Aspas dans la course à la cinquième place. Malgré une ouverture du score de Ferran Jutgla dès la 4e minute, le Celta de Vigo a concédé le nul en Andalousie (1-1). Un point qui l’empêche de recoller à son adversaire du jour, qui a dominé les débats avec une vingtaine de tirs. Place désormais à la préparation du match retour contre l’OL et à une qualification pour les quarts en jeu.