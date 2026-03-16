OL : Mangala, une première titularisation et de "bonnes sensations"

Titulaire pour la première fois depuis le 25 janvier 2025, Orel Mangala a livré une prestation correcte contre Le Havre, dimanche. Le milieu de terrain s’estime capable d’aider l’OL dans cette fin de saison.

Il n’a pas été une surprise du chef puisque Paulo Fonseca avait vendu la mèche dès la veille. Dans un souci de faire tourner, l’entraîneur de l’OL avait annoncé qu’Orel Mangala serait titulaire contre Le Havre, au même titre que Hans Hateboer. Le milieu belge a ainsi pu préparer au mieux cette première titularisation de la saison. Il n’avait d’ailleurs plus goûté à un début de match sur le terrain depuis le 25 janvier 2025, date de sa rupture du ligament croisé avec Everton.

Un long chemin de croix dont il a du mal à se remettre, lui qui enchaîne les longues pauses depuis son retour à Lyon. Il faudra voir comment le genou a tenu après ces 72 minutes normandes (0-0), mais il y avait du sourire sur le visage du Belge. "Ça faisait longtemps que j’attendais ce moment. Je me suis battu pour connaître cet instant. J’aurais voulu gagner, mais dans tous les cas, les sensations étaient bonnes", a-t-il déclaré après le match aux médias présents au stade Océane.

La Coupe du monde toujours comme objectif

Aligné dans le milieu aux côtés de Tyler Morton avec Corentin Tolisso un cran plus haut, Orel Mangala a livré une prestation correcte dans l’ensemble. Le manque de rythme se fait logiquement sentir après un an loin de la compétition, mais le Belge se veut optimiste pour la suite. "Je devais penser à performer. Il ne fallait pas douter. Quand on revient comme ça, il faut avoir confiance en soi. J’ai essayé de faire du mieux possible". Estimant être désormais à 100% pour aider l’OL, Orel Mangala ne sera pas de trop dans la rotation alors que certains commencent sérieusement à tirer la langue. En espérant que le genou tienne sur la durée, car la Coupe du monde 2026 avec la Belgique passera aussi par là pour le joueur de 27 ans.