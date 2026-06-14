Ce qu'on sait déjà du programme de l'OL en juillet

De retour au travail le 29 juin, les joueurs de l'OL vivront un mois de juillet intense. Entre matchs amicaux et stage en Allemagne.

Entre les différents tests physiques à passer, les Lyonnais devraient revenir sur le terrain début juillet. Officiellement néanmoins, la fin des vacances pour les non-internationaux est programmée pour dans quinze jours, le lundi 29 juin. Ce sera l'occasion pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers de repartir au travail avant les premières grandes échéances en août (3e tour préliminaire de Ligue des champions et Ligue 1). Et ils ne vont pas chômer.

Dès le mardi 8 juillet, petite montée en température avec un match amical face au Mâcon 71, nouvelle formation de notre consultant Nicolas Puydebois. L'OL enchaînera dès le vendredi 11, toujours à huis clos et à Décines, avec la réception du FC Saint-Gall. Le public, lui, pourra retrouver ses chouchous le mardi 15, lorsque les hommes de Paulo Fonseca affronteront le Servette FC à Bourgoin.

Un 4e amical calé avant le stage ?

D'ailleurs, une seconde affiche pourrait avoir lieu à Bourgoin le 18 juillet, mais rien n'est confirmé à ce sujet encore. Ce qui est sûr, c'est que le groupe ira en Allemagne du 19 au 24 juillet. Un menu encore à peaufiner et à officialiser en entier, mais dont l'objectif est d'être d'attaque le 4 ou 5 août avec une double confrontation européenne capitale.

Le calendrier officiel de l'OL en juillet