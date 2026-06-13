La détresse de Dominik Greif (OL) sur l’ouverture du score du Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bien que tête de série, l'OL n'est pas certain de recevoir son adversaire au retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Tirage au sort le 20 juillet.

Hormis la possibilité d'affronter un adversaire sur le papier moins rompu aux joutes européennes, le statut de tête de série ne sera pas d'un grand secours pour l'OL. Engagé dans le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août (4/5 et 11), le club aura le coefficient UEFA le plus élevé des équipes engagées. Mais comme l'explique le règlement, cela ne lui procure pas l'avantage de recevoir à Décines au retour.

D'ailleurs, au même stade du tournoi l'an passé, les Glasgow Rangers et le Feyenoord s'étaient déplacés lors de la deuxième manche alors qu'ils étaient têtes de série. L'Olympique lyonnais devra donc attendre le 20 juillet, date du tirage au sort. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il saura s'il doit voyager pour le premier ou le deuxième match.

Idem pour les barrages

Paulo Fonseca et ses troupes connaissent au moins leurs potentiels futurs rivaux. Il s'agit du Sparta Prague (Tchéquie), de l'Union Saint-Gilloise (Belgique), du NEC Nijmegen (Pays-Bas), du Sturm Graz (Autriche), du Górnik Zabrze (Pologne) ou de Heart of Midlothian (Écosse).

Si les Rhodaniens parviennent à franchir cet obstacle, la donne sera la même durant les barrages. Ils feront encore parmi des "meilleures" formations, mais sans la certitude d'accueillir au retour. Ces affiches auront lieu les 18-19 et 25-26 août.