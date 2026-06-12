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Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : les qualifications, des matchs pas comme les autres attendent l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Début août, l'OL jouera un passage important de sa saison. Ligue des champions ou Ligue Europa, tout dépendra de ses performances lors des qualifications. Des rencontres pas comme les autres.

    L'attente s'éternise. Certes, les matchs amicaux commencent dans moins d'un mois. Sauf qu'entre la plage et les barbecues, les vacances pourraient paraître un peu longues aux supporters de l'OL. La Coupe du monde nous tiendra en haleine jusqu'à là, mais ça ne remplace pas l'amour pour son club. Surtout quand celui-ci jouera son avenir européen dès le mois d'août. Car c'est bien ce que Corentin Tolisso et consorts feront à partir du 4 ou 5 août prochain. Ligue des champions ou Ligue Europa, ça changerait tout.

    Financièrement déjà, puisque les quelque 50 millions supplémentaires garantis en C1 feraient du bien aux caisses. Sportivement, la plus-value aussi est grande. Notamment pour attirer des joueurs en fin de mercato. Et puis, il y a le prestige de participer à la fameuse coupe aux grandes oreilles. Mais pour l'Olympique lyonnais, la route sera périlleuse s'il veut rallier la compétition pour la première fois depuis sa demi-finale en 2020.

    L'OL sera tête de série

    En raison de ses deux défaites pour terminer la saison, il doit entamer un parcours du combattant avec un 3e tour préliminaire. Ce sera face au Sparta Prague (Tchéquie), à l'Union Saint-Gilloise (Belgique), au NEC Nijmegen (Pays-Bas), au Sturm Graz (Autriche), au Górnik Zabrze (Pologne) ou à Heart of Midlothian (Écosse). Pas de gros noms portugais ou turcs qui sont régulièrement les terreurs de ces qualifications estivales.

    Têtes de série, Paulo Fonseca et son groupe ont donc leur chance, même si ça ne sera pas évident. "C'est un enjeu important, on le sait. Maintenant, soyons positifs, confiants. On est l'OL, un membre d'un championnat top 5 européen. On ne doit pas appréhender ces rencontres en ayant peur. Non, soyons convaincus qu'on va passer, a martelé le directeur technique Matthieu Louis-Jean, sur RMC. Bien sûr, ce sera difficile."

    Des rendez-vous qui réussissent peu aux formations françaises de manière générale. Pour les Rhodaniens, ce n'est pas un bon souvenir. La dernière fois qu'ils y ont été confrontés, c'était en 2013, lorsqu'ils avaient été sortis par la Real Sociedad d’Antoine Griezmann. Ce sont très souvent des duels pièges, même pour les favoris.

    Entre Mondial et mercato, beaucoup d'équations à résoudre

    Car ce sont des affrontements différents de ce qu'on peut connaître lors des luttes européennes en raison de leur positionnement dans l'exercice. "C'est pire en année de Coupe du monde. Ceux en sélection vont encore avoir des matchs, vont revenir avec moins de vacances. Dès le 29 juin, tu n'auras pas tout ton effectif. Ce qui veut dire automatisme en moins, manque de rythme... [...] Surtout que passer les barrages, c'est très compliqué, il faudra être présent. C'est en plus entrecoupé par les premières journées de Ligue 1... C'est très aléatoire et particulier ces préparations", prévenait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

    L'ancien gardien a vécu les préliminaires avec l'Olympique lyonnais non loin du groupe professionnel. On pense à 2000, avec un 3e tour remporté face à l'Inter Bratislava. Ou, moins glorieux, à 1999, avec l'échec Maribor. "À l'époque, on adorait jouer ce type d'affiches. Ça reste de la Ligue des champions. On vibrait, ça fait partie du jeu, de l'histoire du club, rappelait le nouvel adjoint au Mâcon 71. J'ai déjà hâte d'aller voir ces rencontres."

    Enfin, la fenêtre des transferts jouera un rôle important dans cette période. Plein mois d'août, quelques semaines seulement après la finale du Mondial... Avec forcément des incertitudes en fonction des départs et des arrivées. "On devra remplacer pour être meilleurs", acquiesçait Matthieu Louis-Jean. L'an passé, l'alchimie avait rapidement pris, même avec une kyrielle de nouveaux. Le staff espère que ce sera pareil en 2026, car la saison démarrera vite et fort pour Tyler Morton et ses coéquipiers.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 12 Juin 26 à 9 h 11

      Pour ce qui est de la coupe du monde, on peut se dire qu'on va être impacté, mais peut-être pas tant que ça par rapport à d'autres clubs ? Tout va dépendre du parcours de Sulc, Niakhaté et Nuamah notamment.

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