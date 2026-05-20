Sa participation aux tours qualificatifs pour la Ligue des champions rend floue la suite pour l'OL. Mais au bout, la manne financière pourrait soulager ses finances. À condition de passer.

Ira ? Ira pas ? Cet été, l'OL pourrait renouer avec la Ligue des champions, une compétition qui l'anime particulièrement. Mais pour cela, il devra passer deux tours qualificatifs, ce qui n'est pas une mince affaire, encore plus avec le Mondial en juin-juillet. Les Rhodaniens ont donc rendez-vous en août, pour, déjà, une première étape les 4 ou 5 et 11. Ils connaîtront leur adversaire le 20 juillet, à l'occasion du tirage au sort.

Participer à la C1 est important pour le prestige et attirer d'éventuelles recrues, mais surtout financièrement. Le club a besoin de la manne financière que représente la Coupe aux grandes oreilles. Car en jouant seulement les éliminatoires, il ne touchera rien. En effet, l'UEFA ne prévoit, dans le cas de l'Olympique lyonnais, aucun bonus avant la potentielle entrée dans la phase de classement, sauf sortie de route précoce.

4,3 millions si l'OL sort en barrages

Reprenons le règlement. Dans celui-ci, il est dit que les formations éliminées au 3e tour de la voie de la ligue (que disputeront Corentin Tolisso et ses coéquipiers) n'auront pas le droit aux 175 000 euros versés normalement pour chaque tour joué. Idem pour les vainqueurs des barrages. En revanche, ces équipes toucheront le pactole lié à la participation à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa. Ce qui équivaut à 18,6 ou 4,3 millions d'euros (une différence majeure).

Enfin, ultime option, l'OL franchit la première marche, mais chute sur la suivante. Dans ce cas-là, sa défaite lors des barrages lui rapportera 4,3 millions d'euros. Auxquels on ajoutera donc les 4,3 millions pour l'accession à la C3. Soit 8,6 millions, ce qui reste 10 millions de moins que si les Lyonnais arrivaient à passer les deux tours. Sans parler des primes une fois que l'on intègre la phase de classement. Ils savent donc ce qu'ils ont à faire, après avoir manqué une belle opportunité ces dernières semaines.