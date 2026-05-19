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Endrick lors d'un match avec le Brésil
Endrick lors d’un match avec le Brésil (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Coupe du monde 2026 : en venant à l'OL, Endrick a réussi son pari avec le Brésil

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Endrick va bien disputer la prochaine Coupe du monde avec la Seleção. Le jeune attaquant brésilien prêté à l’OL a été retenu par Carlo Ancelotti.

    Endrick a obtenu ce qu’il était venu à chercher en rejoignant l’OL. Dans sa quête de temps de jeu pour avoir une chance de disputer la prochaine Coupe du monde (11 juin – 19 juillet), l’attaquant brésilien de 19 ans avait posé ses valises dans le Rhône, cet hiver. Et le mariage a été plutôt réussi. En 21 rencontres disputées sous le maillot de l’OL, il a marqué huit buts et distribué huit offrandes. Des statistiques qui font de lui le quatrième lyonnais le plus décisif de la saison, alors qu’il est arrivé au mercato hivernal, juste derrière Corentin Tolisso, Pavel Sulc et Afonso Moreira.

    Une aventure lyonnaise courte mais intense, qui ne se poursuivra pas

    Il a aussi brillé dans des grands moments, des matchs où il était certain d’être observé attentivement par le staff brésilien, comme face à l’OM (2-3, deux passes décisives), face au PSG (2-1, un but et une passe décisive) ou encore face à Rennes en fin de saison (4-2, un but).

    Endrick tient son précieux sésame, il fait partie de la liste dévoilée par Carlo Ancelotti. Le légendaire italien, qui a connu Endrick à Madrid, est depuis devenu le sélectionneur du Brésil et tentera, cet été, de faire revivre la Seleção, en galère depuis de nombreuses années et qui n'a plus remporté la Coupe du monde depuis 2002.

    Alors qu’il vient de rentrer dans la capitale espagnole après avoir fait ses adieux au public lyonnais face à Lens (0-4) lors de l’ultime journée de Ligue 1, l’ancien joueur de Palmeiras ne reviendra pas à l’OL. C’est Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l’OL, qui l’a confirmé dimanche soir.

    Avec le Brésil, il affrontera le Maroc le 14 juin (00h), Haïti le 20 juin (2h30) et l’Ecosse le 25 juin (00h). Pour ce Mondial américain, il sera entouré de deux anciens lyonnais, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, eux aussi appelés par Ancelotti.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Gerland Era - mar 19 Mai 26 à 9 h 06

      Je suis assez attaché aux stats mais on voit ici qu'il y a parfois une différence entre la stat pure et l'apport au jeu de l'équipe. Un peu comme c'était le cas de Memphis (qui était plus décisif) Endrick produit des stats mais en même temps il gâche plein de possibilités dans le jeu : possibilités de faire fructifier des possessions à cause de son égoïsme balle au pied ; possibilités de récupération du ballon et d'éviter des buts faute de participation au travail défensif.
      Cela pèse lourd dans la balance et notre jeu collectif a pâti de sa présence en 2e partie de saison. Je préfère un joueur plus volontaire et avec une plus grande intelligence de jeu (ou collective - c'est la même chose).

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