OL Lyonnes : la réserve perd la tête à deux journées de la fin

En tête depuis plusieurs semaines, la réserve d’OL Lyonnes a concédé le nul à domicile contre Montpellier (0-0). Un partage des points qui coutent aux Lyonnaises leur place de leaders à deux journées de la fin.

C'était un objectif assumé par le staff et même les joueuses. Au moment de leurs premiers pas avec les pros, Romane Rafalski et Charline Coutel avaient mis en avant l'envie de décrocher le titre dans la poule B de D3. En tête depuis plusieurs semaines, la réserve d'OL Lyonnes restait malgré tout sous la menace de l'AS Cannes, qui avait gagné le duel il y a une semaine, ou encore Albi. Il valait mieux ne pas faire de faux-pas d'ici à la fin de la saison pour décrocher ce titre. Malheureusement, ce dimanche, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont laissé des points en route à la maison.

Un point à combler sur les deux dernières journées

Opposées à la réserve de Montpellier, les Fenottes n'ont pas réussi à trouver la faille à Meyzieu. Si Lou Marchal a gardé sa cage inviolée dans le même temps, ce nul 0-0 ne fait clairement pas les affaires lyonnaises. Dans le même temps, l'AS Cannes s'est logiquement imposé face à Châtenoy-le-Royal, lanterne rouge. Une victoire 4-0 qui permet aux Cannoises de prendre la tête de la poule B avec un point d'avance à deux journées de la fin. Désormais, pour la réserve d'OL Lyonnes, il faut un sans-faute contre Châtenoy-le-Royal puis Montauban, en espérant que Cannes laisse des points en route...