Ayant terminé à la quatrième place de la Ligue 1, l’OL va devoir passer par quatre matchs supplémentaires s’il veut voir la Ligue des champions. Petit tour d’horizon de ce que l’on sait déjà de ce parcours du combattant.
Un point qui fait toute la différence. Au sortir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l’OL a échoué à un point du podium et de Lille. Cela engendre forcément des regrets et notamment ce match raté à Toulouse lors de l’avant-dernière journée. Corentin Tolisso avait d’ailleurs plus de colère sur cette rencontre que le non-match face à Lens dimanche. Toutefois, par deux fois, les Lyonnais n’ont pas réussi à faire ce qu’on attendait d’eux et c’est presque logique qu’ils ne soient finalement pas sur cette troisième place. Une médaille de bronze qui aurait pourtant fait du bien à plus d’un titre. Une participation à la Ligue des champions assurée, une manne financière tout autre et un projet clair pour le mercato estival.
Reprise de la compétition le 4 ou 5 août
Malheureusement, si l’OL veut retrouver la Ligue des champions, six ans après sa dernière participation, il va cravacher encore un peu. En finissant quatrièmes, les joueurs de Paulo Fonseca se sont ajoutés quatre matchs supplémentaires à leur programme, dans le meilleur des cas et sans avoir l’assurance d’être en C1. Si l’espoir de voir la quatrième place directement qualificative parcourait encore les travées de Décines dimanche soir, il n’en sera rien, comme cela nous a été confirmé ce lundi matin. L’OL devra passer par un troisième tour de qualification qui se tiendra le 4 ou 5 août pour l’aller et le 11 pour le retour. Il faudra ensuite se sortir d’un barrage qui se jouera le 18 ou 19 août puis le 25 ou 26 août. Entre-temps, l’OL aura lancé sa saison en Ligue 1 avec une première journée le 23 août.
Le Sparta Prague et le NEC Nimègue déjà comme potentiels adversaires
Dans son "malheur" de finir quatrième et donc d’avoir un calendrier encore un peu plus chargé, l’OL peut se satisfaire de faire partie des têtes de série. À la différence de Nice qui avait dû affronter Benfica dès le 3e tour de qualification, les Lyonnais devraient éviter un gros poisson pour cette première double confrontation aoûtienne. À l’heure actuelle, trois autres clubs font déjà partie de la "Voie de la Ligue" pour ce troisième tour, d'après l'UEFA : le Sporting, également tête de série, mais aussi le Sparta Prague (Tchéquie) et le NEC Nimègue (Pays-Bas). Ces deux derniers peuvent être des adversaires potentiels de l’OL, tandis qu’il manque encore deux clubs non têtes de série, dont l’un devrait être l’Union Saint-Gilloise même si la formation peut encore mathématiquement être championne. Pour le dernier spot, cela se jouera entre Fenerbahçe et son adversaire du deuxième tour des qualifications, qui sera le Sturm Graz (Autriche), Heart of Midlothian (Écosse) ou le vice-champion de Pologne.
Si Aston Villa remporte la C3, on sera directement qualifiés en C1 sans tours préliminaires ni barrages car le Sporting a terminé 2ème du championnat portugais devant Benfica
tu dois avoir raison car Benfica a terminé a la surprise générale 3eme !!
incroyable, ce serait un véritable miracle
S'il vous plait, ARRETEZ de relayer cette fake news. C'est complètement faux. La place directement qualificative revient au Portugal (Sporting ou Benfica), aucunement a l'OL
On devra se taper les matchs de barrages assurément
Le Sporting (84 points) a un meilleur indice UEFA que l'OL (65) donc ça marche aussi ?
Ce qu'avance granadino est vrai :
"La France possède désormais quatre places pour la Ligue des champions : trois directes pour la phase de ligue et la quatrième pour le troisième tour préliminaire.
Et le 4e ne bénéficie plus d’un accès aussi direct à la poule unique si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié par le biais de son championnat.
Cela est possible cette année puisqu’Aston Villa, finaliste contre Fribourg (qui ne peut pas prétendre à une qualification en C1 via la Bundesliga), peut terminer dans le Top 4 de la Premier League.
La 5e place anglaise est aussi qualificative mais il s’agit d’un extra spot, indépendant de cette règle.
Dans le cas d’un sacre en Ligue Europa et d’une place dans le Top 4, la place ne reviendrait pas à un championnat attitré.
Elle bénéficierait à l’équipe la mieux classée à l’indice UEFA parmi celles présentes en tour préliminaire à condition qu’elle soit aussi la mieux classée des équipes de son championnat non qualifiées en Europe.
Ainsi, si Lyon conservait sa 4e place et que Lille terminait 3e, il aurait le meilleur indice UEFA des autres clubs français non qualifiés pour la C1 (65,750, devant Monaco, 56,000, et Marseille, 54,000).
Mais l'OL n’aurait pas pour autant le meilleur indice des concurrents. Au Portugal, Benfica (90,000) serait par exemple loin devant s’il terminait 2e.
En revanche, le Sporting (84,000) ne pourrait pas obtenir ce billet s’il terminait à cette place puisque, malgré un meilleur total que Lyon, il n’aurait pas le meilleur indice des équipes non qualifiées de son championnat.
L’OL (65,750) ou Lille (68,750) serait alors le mieux placé pour en bénéficier.
Le règlement est ainsi assez opaque mais les chances existent, selon l’article 3.04 de l‘UEFA.
"La place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Europa League est remplie par le club qui dispose du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour la voie des champions et pour la voie de la ligue, à la condition que ce club dispose du meilleur classement national parmi les clubs de son association qui ne se sont pas qualifiés directement pour la phase de ligue de la compétition.
Si cette condition d’être le club le mieux classé dans le championnat national n’est pas remplie par le club qui dispose du meilleur coefficient individuel, alors la place vacante est proposée au club qui dispose du meilleur coefficient suivant parmi tous les clubs qualifiés pour la voie des champions et pour la voie de la ligue.
Une fois que cette place vacante est attribuée, la voie des champions ou la voie de la ligue est adaptée en conséquence, chaque place vacante étant remplie par le(s) club(s) qui dispose(nt) du meilleur coefficient individuel parmi tous les clubs qualifiés pour le tour précédent de la voie correspondante" (source : RMC).
1) L'OL a conservé sa 4e place (même si ce n'est pas grâce à ses joueurs...),
2) Aston Villa a terminé 4e,
3) Le Sporting Portugal a terminé 2e,
4) Il faut à présent qu'Aston Villa batte le Sport Club Fribourg, ce qui est fort possible puisque ce d e r n i e r, même s'il s'est hissé en finale, a fini 7e sur les 18 clubs du championnat allemand (pour info, c'est la première place qui n'offre pas de qualification européenne chez eux, alors certes, c'est leur unique espoir de jouer en Europe la saison prochaine, mais je pense qu'il y a un fossé entre le 4e du championnat anglais et le 7e du championnat allemand).
En temps normal, je n'aurais jamais soutenu un club anglais, mais là, nous pourrions être qualifiés dès mercredi prochain vers 23h après la finale de ligue Europa au lieu de devoir attendre l'éventuel match retour du barrage le 25 ou 26 août - si toutefois on passait le troisième tour de qualification.
Nous bénéficierions encore de l'aide d'un club anglais, comme il y a quelques années avec la victoire de Chelsea en Ligue Europa en 2019.
Mh... l'article de RMC fait une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'au Portugal, le premier ET le deuxième sont directement qualifiés en Ligue des champions. Le troisième passe par les qualifications...
Vu que Benfica a fini 3e et a un indique ce 90.000, alors que l'OL est à 65.750, cela signifie que cela serait les portugais qui bénéficieraient du titre s'Aston Villa.
Donc tour préliminaire + éventuellement barrages pour l'OL.
Il faudra qu'Aston Villa et le PSG gagne
Comment se fait il que dans l'article, Olympique-et-lyonnais dit qu'ils ont l'info comme quoi on doit passer par les tour préliminaire ?