Ayant terminé à la quatrième place de la Ligue 1, l’OL va devoir passer par quatre matchs supplémentaires s’il veut voir la Ligue des champions. Petit tour d’horizon de ce que l’on sait déjà de ce parcours du combattant.

Un point qui fait toute la différence. Au sortir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, l’OL a échoué à un point du podium et de Lille. Cela engendre forcément des regrets et notamment ce match raté à Toulouse lors de l’avant-dernière journée. Corentin Tolisso avait d’ailleurs plus de colère sur cette rencontre que le non-match face à Lens dimanche. Toutefois, par deux fois, les Lyonnais n’ont pas réussi à faire ce qu’on attendait d’eux et c’est presque logique qu’ils ne soient finalement pas sur cette troisième place. Une médaille de bronze qui aurait pourtant fait du bien à plus d’un titre. Une participation à la Ligue des champions assurée, une manne financière tout autre et un projet clair pour le mercato estival.

Reprise de la compétition le 4 ou 5 août

Malheureusement, si l’OL veut retrouver la Ligue des champions, six ans après sa dernière participation, il va cravacher encore un peu. En finissant quatrièmes, les joueurs de Paulo Fonseca se sont ajoutés quatre matchs supplémentaires à leur programme, dans le meilleur des cas et sans avoir l’assurance d’être en C1. Si l’espoir de voir la quatrième place directement qualificative parcourait encore les travées de Décines dimanche soir, il n’en sera rien, comme cela nous a été confirmé ce lundi matin. L’OL devra passer par un troisième tour de qualification qui se tiendra le 4 ou 5 août pour l’aller et le 11 pour le retour. Il faudra ensuite se sortir d’un barrage qui se jouera le 18 ou 19 août puis le 25 ou 26 août. Entre-temps, l’OL aura lancé sa saison en Ligue 1 avec une première journée le 23 août.

Le Sparta Prague et le NEC Nimègue déjà comme potentiels adversaires

Dans son "malheur" de finir quatrième et donc d’avoir un calendrier encore un peu plus chargé, l’OL peut se satisfaire de faire partie des têtes de série. À la différence de Nice qui avait dû affronter Benfica dès le 3e tour de qualification, les Lyonnais devraient éviter un gros poisson pour cette première double confrontation aoûtienne. À l’heure actuelle, trois autres clubs font déjà partie de la "Voie de la Ligue" pour ce troisième tour, d'après l'UEFA : le Sporting, également tête de série, mais aussi le Sparta Prague (Tchéquie) et le NEC Nimègue (Pays-Bas). Ces deux derniers peuvent être des adversaires potentiels de l’OL, tandis qu’il manque encore deux clubs non têtes de série, dont l’un devrait être l’Union Saint-Gilloise même si la formation peut encore mathématiquement être championne. Pour le dernier spot, cela se jouera entre Fenerbahçe et son adversaire du deuxième tour des qualifications, qui sera le Sturm Graz (Autriche), Heart of Midlothian (Écosse) ou le vice-champion de Pologne.