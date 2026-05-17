L'OL plus à l'aise contre Lens que face à Toulouse ?

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (21h), l'OL reçoit Lens pour la dernière journée de Ligue 1. Dans leur quête de Ligue des champions, les Lyonnais auraient pu espérer une opposition moins qualitative que les Lensois. Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose pour Dominik Greif.

    L'heure n'est plus à faire des comptes d'apothicaire. Ce dimanche, l'OL joue le dernier match de sa saison et veut mettre un point d'honneur à finir cet exercice de la meilleure des façons. Une victoire face au RC Lens et ce serait l'assurance de terminer à la quatrième place en Ligue 1 et l'espoir d'être peut-être en Ligue des champions la saison prochaine. Seulement, il faut réussir à prendre le meilleur sur les Sang et Or, une semaine après le non-match à Toulouse.

    Alors face à la pression du résultat qui guide les Lyonnais ce dimanche soir (21h), ils auraient certainement aimé un adversaire moins huppé. Enfin, pas totalement si l'on écoute le discours de Dominik Greif. "Ce sera un match très difficile, contre un adversaire très bon cette saison, a confié le gardien slovaque. Mais il semble que nous aimions davantage jouer contre des adversaires plus forts. On a réalisé de très bons matches cette saison contre des adversaires similaires. Je suis sûr que nous sommes très bien préparés et nous verrons quel match nous serons capables de produire ce dimanche."

    Difficile de donner tort à Greif. Sur les 33 journées précédentes, l'OL a pris 28 points contre les équipes actuelles du top 9. La formation rhodanienne aimerait bien que ce total monte à 31 unités ce dimanche sous les coups de 23h.

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