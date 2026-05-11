Ligue des champions, Ligue Europa… quel scénario pour l’OL contre Lens ?

Ce dimanche, l'OL dispute son dernier match de la saison face à Lens. Avec un enjeu capital, la question de son avenir européen la saison prochaine. Cela se jouera entre la Ligue des champions et la Ligue Europa, selon les différents scenarii de la 34e journée de Ligue 1.
Avec un seul petit point, ils auraient été dans une position un peu plus confortable. Comme l'a avoué Corentin Tolisso, l'OL serait encore troisième de Ligue 1 s'il avait réussi à ramener ne serait-ce qu'un nul de Toulouse dimanche soir. Les Lyonnais seraient à égalité avec Lille. Mais toujours sur la dernière marche du podium grâce à la différence de buts. Finalement, après cette 33e journée, la formation lyonnaise est quatrième après sa défaite (2-1). Elle n'a plus son destin en mains pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine.
L'OL n'est plus maître pour la troisième place
Il faudra combler ce point de retard sur le LOSC pour espérer se qualifier directement pour la C1. Autrement ce sera la case barrage + tour préliminaire au mieux. Dans le pire des cas, la Ligue Europa puisque Rennes reste en embuscade avant la dernière journée de Ligue 1. Entre Ligue des champions et Ligue Europa, voici les différents scenarii possibles suivant le résultat contre Lens à Décines et ceux des concurrents.
Quel dénouement pour la 34e journée ?
L’OL directement qualifié en Ligue des champions si…
• Il bat Lens et Lille ne gagne pas contre Auxerre
• Il fait nul contre Lens, Lille perd contre Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille
L’OL en barrages de Ligue des champions si…
• Il bat Lens et Lille gagne contre Auxerre
• Il fait nul contre Lens, Lille ne perd pas face à Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille
• Il perd contre Lens et Rennes ne gagne pas à Marseille
L’OL en Ligue Europa si…
• Il ne bat pas Lens et Rennes gagne à Marseille
Voilà ce lundi matin à quoi on en est réduit, à des comptes d'apothicaire, avec une belle gueule de bois après toutes ces promesses aperçues après les matches à Paris ou contre Rennes.
Retour sur terre, brutal atterrissage.
Les conséquences financières risquent de faire très mal, en plus.
Au pire on jouera l'EL, c'est pas un drame absolu
Au pire, on finira 4eme.
Lille n'aura pas la partie facile face à Auxerre qui devra gagner pour éviter les barrages.
Marseille a retrouvé l'espoir de se qualifier en Europa League et je ne les vois pas perdre contre Rennes.
À nous de faire le job.
On va donc finir 5eme vu qu'on a perdu CHACUN des matchs a enjeux de cette saison
Moi je me dis qu'au pire on finira 4eme. Mais dans le sens ou finir 5e serait selon moi moins pire.
Les barrages de la LDC c'est vraiment le bourbier, qui te prennent beaucoup d'énergie en début de saison, pour parfois ne même pas se qualifier. Ca tronque le repos de l'été, donc tout le calendrier est chamboulé... Tout cela pour peut-être se qualifier en LDC, et donc adapter le mercato?? Bref c'est un casse-tête total !
Alors qu'on peut finir 5e, faire donc mieux que l'année précédente, et jouer l'EL à fond l'année prochaine en maintenant un effectif équilibré comme celui de cette année.
En fait j'ai peur qu'en jouant la LDC on se brûle les ailes, on galère en championnat et qu'on ne se qualifie pas en europe la saison prochaine.
Si en plus on a recruté des joueurs avec des gros salaires pour jouer cette compet, et qu'on se retrouve l'année suivant sans europe, économiquement on est mort ! Ou alors il faudrait qu'on joue la LDC avec un effectif "EL" afin de ne prendre aucun risque pour les saisons suivantes.