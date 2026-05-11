Ligue des champions, Ligue Europa… quel scénario pour l’OL contre Lens ?

Les joueurs de l’OL à l’échauffement avant le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, l'OL dispute son dernier match de la saison face à Lens. Avec un enjeu capital, la question de son avenir européen la saison prochaine. Cela se jouera entre la Ligue des champions et la Ligue Europa, selon les différents scenarii de la 34e journée de Ligue 1.

Avec un seul petit point, ils auraient été dans une position un peu plus confortable. Comme l'a avoué Corentin Tolisso, l'OL serait encore troisième de Ligue 1 s'il avait réussi à ramener ne serait-ce qu'un nul de Toulouse dimanche soir. Les Lyonnais seraient à égalité avec Lille. Mais toujours sur la dernière marche du podium grâce à la différence de buts. Finalement, après cette 33e journée, la formation lyonnaise est quatrième après sa défaite (2-1). Elle n'a plus son destin en mains pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

L'OL n'est plus maître pour la troisième place

Il faudra combler ce point de retard sur le LOSC pour espérer se qualifier directement pour la C1. Autrement ce sera la case barrage + tour préliminaire au mieux. Dans le pire des cas, la Ligue Europa puisque Rennes reste en embuscade avant la dernière journée de Ligue 1. Entre Ligue des champions et Ligue Europa, voici les différents scenarii possibles suivant le résultat contre Lens à Décines et ceux des concurrents.

Quel dénouement pour la 34e journée ?

L’OL directement qualifié en Ligue des champions si…

•⁠ ⁠Il bat Lens et Lille ne gagne pas contre Auxerre

•⁠ ⁠Il fait nul contre Lens, Lille perd contre Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille

L’OL en barrages de Ligue des champions si…

•⁠ ⁠Il bat Lens et Lille gagne contre Auxerre

•⁠ Il fait nul contre Lens, Lille ne perd pas face à Auxerre et Rennes ne gagne pas à Marseille

•⁠ ⁠Il perd contre Lens et Rennes ne gagne pas à Marseille

L’OL en Ligue Europa si…

•⁠ ⁠Il ne bat pas Lens et Rennes gagne à Marseille