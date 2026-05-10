Dans un match à sens unique, OL Lyonnes a envoyé un vrai message avant les play-offs. Fortes d’un succès 4-1, les Lyonnaises s’adjugent une onzième Coupe de France.

De notre envoyé spécial à Valenciennes.

Le message a été envoyé et a surtout été bien reçu. Ce dimanche après-midi, OL Lyonnes n’a laissé que des miettes à son rival de toujours le PSG (victoire 4-1). En finale de Coupe de France, les Parisiennes avaient pourtant des espoirs, des envies de faire tomber l’ogre lyonnais. Sans parler d’un esprit de revanche, il y avait encore le souvenir de la finale de la Coupe LFFP perdue à Abidjan en mars dernier. Le PSG avait longtemps tenu tête aux Fenottes. Alors forcément, on se disait que c'était possible dans le camp parisien mais aussi du côté de Jonatan Giraldez qui se méfiait d’une réaction d’orgueil. Il n’en a rien été car ce fut presque une finale à sens unique au stade du Hainaut de Valenciennes.

Le show Becho

Pour la onzième fois de son histoire, OL Lyonnes a inscrit son nom au palmarès de cette Coupe de France féminine et cela ne souffre d’aucune contestation. Au coup d’envoi, il y avait toutefois eu une "mauvaise nouvelle" avec une Ada Hegerberg pas à 100% et donc obligée de déclarer forfait. Mais cela n’a pas occulté la confiance des Lyonnaises, dans la lancée de leur match contre Arsenal une semaine plus tôt. Après un démarrage discret, malgré deux occasions pour Dumornay et Katoto, les Fenottes ont pris le contrôle du ballon et les devants au tableau d’affichage à la 23e minute.

Sur une action qu’elle s’est faite toute seule sur un second ballon, Melchie Dumornay a délivré les siennes avec un tir entre les jambes d’Earps (0-1, 23e). Le début d’une domination lyonnaise sans partage et le début du show Becho. Profitant de l’absence de Diani, l’ailière a répondu présente en faisant le break à la 35e minute sur un centre de Brand. Un brin de réussite certes avec une tête qui a heurté la barre avant de rentrer dans le but avec l’effet sur le rebond. De chance, elle n’en a pas eu besoin pour son doublé cinq minutes plus tard. Sur un nouveau centre venu de la gauche de Brand, l’internationale française a joué les acrobates pour trouver la lucarne parisienne (0-3, 40e).

Un vent de panique à l'heure de jeu

À 3-0 à la pause, le suspense de cette finale en avait pris un sacré coup, tandis que les Parisiennes semblaient résignées. Le début du deuxième acte a été haché avec deux gros contacts de Yohannes sur Karchaoui et d'Ajibade sur Becho, pas de quoi vraiment réchauffer les 12 858 spectateurs présents ce dimanche à Valenciennes. Dans un faux rythme, c'est finalement à l'heure de jeu que ce match a repris de l'intérêt avec la réduction du score de Kanjinga (1-3, 63e), suivie d'une frappe contrée dans la foulée de la buteuse (64e) et d'une tête de peu à côté de Ferreira (65e).

Un vent de panique éteint dix minutes plus tard sur un long coup-franc de Bacha. Laissée étrangement seule, Lindsey Heaps n'a eu qu'à fusiller à bout portant Earps pour le 4-1 (75e). Il n'y avait définitivement plus de suspense et Giraldez a donc choisi de convier toutes les remplaçantes à la fête, hormis Chawinga, tout juste de retour de blessure, et Belhadj, doublure d'Endler. Une fois de plus, OL Lyonnes a rappelé sa domination sur l'Hexagone. Un message à une semaine des demi-finales de play-offs de Première Ligue.