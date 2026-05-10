À Toulouse, on ne change rien à l’OL ?

Sur une série de quatre succès en Ligue 1, l’OL veut surfer sur cette dynamique. Avec des cartouches supplémentaires sur le banc, mais une continuité dans le onze ?
L’OL a son destin entre les mains et deux victoires sur les deux dernières journées suffiront à son bonheur. Toutefois, les Lyonnais aimeraient bien être un peu dépendants de Lille ce dimanche soir (21h). À la recherche d’un cinquième succès de rang en Ligue 1 du côté de Toulouse, les joueurs de Paulo Fonseca auront certainement un peu les yeux rivés sur le stade Louis II pour le choc Monaco - LOSC. Un nul ou une défaite des Dogues conjugué à une victoire au Stadium enverraient directement l’OL en Ligue des champions, une journée avant la fin du championnat. Un scénario idéal, mais encore faut-il gagner au Stadium…
Des solutions nombreuses sur le banc
Toulouse n’a certes plus rien à jouer, mais pour sa dernière à la maison, la dernière de son coach, le Téfécé aura à cœur de bien finir. Loin d’être une mission impossible pour l’OL qui compte surfer sur sa bonne dynamique. En ce sens, rien n’indique que Paulo Fonseca bouleversera un onze qui a bien marché sur les deux derniers matchs et notamment Rennes. Le seul plus pour le Portugais reste qu’il possède désormais un banc fourni duquel pourrait sortir Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico. Une abondance de biens qui peut laisser des regrets sur cette période de mars où la liste de l’infirmerie était plus remplie que celle des joueurs disponibles…
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira
Ca pourrait être pas mal de titulariser Sulc à la place de Yaremchuk. Il n’a pas vocation à être remplaçant. On ne va pas se passer de notre meilleur attaquant à tous les matchs s'il est apte. Surtout qu’à l'extérieur, l'expérience du PSG montre qu'on est meilleur en contre et Yaremchuk est un joueur fait pour camper dans le camp adverse. On peut difficilement faire moins mobile et moins rapide.
Tu as raison et pas raison on ne sait pas comment va jouer Toulouse si bloc bas et bien on aura peu de situations de contre même en etant a l’extérieur et dans ce cas il a sa place pour choper des ballons en renard. D’un autre côté Sulc à une capacité à transformer des ballons pourris en occasion de but et je te rejoins sur des contres plus adapté à pousser les actions de transition rapide. Le point qui me gêne c’est la déclaration de Pavel sur sa volonté de marquer certes mais de ne pas se blesser ce que je comprends mais dans ce cas il ne jouera pas à 100% par crainte de la blessure. Voili voilou on verra ce soir
Sulc rentrera probablement en fonction des évènements, (SVP si possible avant la 65e minute !). A l'évidence Sulc pense à surtout pas se blesser avant la CDM. Ce soir on joue gros, allez l'OL !!!!!!
Sulc n'est pas le genre de joueur à calculer
Non, mais inconsciemment il peut se retenir sur certaines actions alors qu'on a besoin ce soir de joueurs prêts à se donner physiquement à 100%.
L'adage est bien connu , on ne change pas une équipe qui gagne .
La compo ce soir :
OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tolisso (cap) - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.