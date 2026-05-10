À Toulouse, on ne change rien à l’OL ?

Sur une série de quatre succès en Ligue 1, l’OL veut surfer sur cette dynamique. Avec des cartouches supplémentaires sur le banc, mais une continuité dans le onze ?

L’OL a son destin entre les mains et deux victoires sur les deux dernières journées suffiront à son bonheur. Toutefois, les Lyonnais aimeraient bien être un peu dépendants de Lille ce dimanche soir (21h). À la recherche d’un cinquième succès de rang en Ligue 1 du côté de Toulouse, les joueurs de Paulo Fonseca auront certainement un peu les yeux rivés sur le stade Louis II pour le choc Monaco - LOSC. Un nul ou une défaite des Dogues conjugué à une victoire au Stadium enverraient directement l’OL en Ligue des champions, une journée avant la fin du championnat. Un scénario idéal, mais encore faut-il gagner au Stadium…

Des solutions nombreuses sur le banc

Toulouse n’a certes plus rien à jouer, mais pour sa dernière à la maison, la dernière de son coach, le Téfécé aura à cœur de bien finir. Loin d’être une mission impossible pour l’OL qui compte surfer sur sa bonne dynamique. En ce sens, rien n’indique que Paulo Fonseca bouleversera un onze qui a bien marché sur les deux derniers matchs et notamment Rennes. Le seul plus pour le Portugais reste qu’il possède désormais un banc fourni duquel pourrait sortir Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico. Une abondance de biens qui peut laisser des regrets sur cette période de mars où la liste de l’infirmerie était plus remplie que celle des joueurs disponibles…

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira